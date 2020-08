Vírus: a Nyugat-Balkánon legalább nem romlik a helyzet

a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

Egy új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt.

A horvát válságstáb tegnapi jelentése szerint az elmúlt 24 órában 306-tal nőtt az esetszám, és ezzel elérte a 7900-at. Pénteken még 265 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be.

Nem javult, de nem is romlott a járványhelyzet a napokban a Nyugat-Balkánon, de a térség országainak többségében továbbra is száz felett van a napi új fertőzöttek száma.

