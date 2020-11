Vlagyimir Putyin csapatai vigyázzák a rendet Hegyi-Karabahban

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Putyin és Macron kifejezte készségét arra, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) minszki csoportjának társelnökeiként - ezt a pozíciót az Egyesült Államokkal közösen töltik be - koordinálják erőfeszítéseiket a halaszthatatlan humanitárius kérdések megoldása érdekében, beleértve a menekültek visszatérését állandó lakhelyükre.

Az orosz Il-76-os és An-124-es szállítógépek hétfőig 140 járatot hajtottak végre a békefenntartók Hegyi-Karabahba való átdobása keretében. Konasenkov tábornok elmondta, hogy Sztyepanakertben megkezdte működését az 1960 fős kontingens törzse és az orosz tárcaközi humanitárius reagálási központ is. Közölte, hogy szombat óta 725 menekült tért vissza Örményországból Hegyi-Karabahba.

