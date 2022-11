Voltak focicsapatok, amelyeket Tóth Gabi és Majka sem tudott legyőzni

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy felborította a megszokott nézettségi erőviszonyokat az, hogy megérkezett a labdarúgó világbajnokság a tévék képernyőjére is, a katari rendezésű vb különösen a kereskedelmi szempontból legfontosabb 18-49 éveseket tartalmazó korcsoportban teljesít erősen.

A hét foci toplistáját a döntetlennel végződő vasárnap esti spanyol-német meccs nyerte, amely a korcsoportban úgy is kiugróan erős, 24,9 százalékos közönségarányt tudott, hogy párhuzamosan futott a TV2 hétvégi showjával, a 'Sztárban sztár leszek!'-kel. Kifejezetten a 18-49 évesek között 356 ezren követték azt, hogy mire jut egymással a két szupersztár focinemzet, míg a teljes lakosság körében a nézőszám 825 ezer volt, ami szintén igen erős eredmény.

A magyarok focinézési szokásait jól mutatja, hogy a legnézettebb meccsek közé a sztárokat felvonultató válogatottak mérkőzései tudtak bekerülni, így a spanyol-német után a második legnézettebb mérkőzés a brazil-szerb összecsapás lett, itt a 18-49 évesek körében 315 ezren ültek le a képernyők elé, 24,6 százalékos közönségarány mellett. Szintén sokakat érdekelt Messiék második mérkőzése a világbajnokságon, a Szaúd-Arábia elleni csúfos vereség után

az argentin válogatott végül 2-0-ra le tudta győzni a hagyományosan riválisnak számító Mexikót – ezt az összecsapást a korcsoportból 282 ezren követték, 23,2 százalékos közönségarány mellett.

Az ugyanakkor grafikonunkon is látszik, hogy a spanyol-német összecsapás kivételt jelentett 800 ezer feletti, teljes lakosság körében mért nézőszámával, így úgy tűnik, hogy a magyarokat nem meglepő módon a két szupercsapat egymás ellen vívott mérkőzése kiemelkedően lázba hozta.

Hogy teljesített a többi hétköznapi műsor?

Az RTL esti műsorsávját továbbra is a Konyhafőnök – VIP foglalja el több mint kétórás adásidejével, azonban az RTL főzős műsora elég haloványan teljesít, amelyet minden bizonnyal az is magyaráz, hogy adásai teljesen egy időben futnak a katari világbajnokság esti mérkőzéseivel. A széria heti legerősebb epizódja 13,1 százalékos közönségarányt tudott a 18-49 éves korcsoportban, a teljes lakosság körében pedig 377 ezren ültek le megnézni egy másik epizódot, ezzel így például egy török sorozat is megelőzte a Konyhafőnököt.

A TV2 esetében a véget érő Ázsia Expressz helyére a Farm – VIP érkezett, amely mind a kereskedelmi szempontból kiemelt korcsoportban, mind a teljes lakosság körében is erősen teljesít.

A széria a kereskedelmi korcsoportban 19 százalékos átlagos közönségarányt tudott tartani, míg a teljes lakosság körében végig 20 százalék felett maradt, átlagosan 800 ezer körüli nézőszámmal.

A csatornánál két műsor osztozkodik az esti sávon, hiszen a Farmot ’A Nagy Ő – The Bachelor’ követi, melyben Árpa Attila keresi élet új párját. Az egyébként zseniális bulvártartalmat generáló széria – amelyből a héten például megtudhattuk, hogy Mimi szerint ha Árpa újból meg akarja csókolni őt, akkor szeretné, ha a legközelebbi csók előtt fogat mosna – nézettség tekintetében első sorban a teljes lakosság körében teljesít jobban, itt átlagosan 600 ezer körüli nézőszámot tud hozni adásonként, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportban a legjobb nézettséget a csütörtöki rész hozta 223 ezres nézőszámmal.

Végül a hétköznapi műsorok körében érdemes megemlíteni az RTL Kettőn futó Való Világ 11. évadját, amely egyelőre gyengén teljesít: a heti legjobban futó adás 74 ezer nézőt hozott a 18-49 éves korcsoportban 8,3 százalékos közönségarány mellett.

Egy focimeccs lenyomta a Sztárban sztárt. Fotó: TV2 Egy focimeccs lenyomta a Sztárban sztárt. Fotó: TV2

Csak részben nyert a Sztárban sztár

Azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy az X-Faktor végével a hétvégi verseny némileg lecsökkent és átalakult, hiszen a TV2 tehetségkutatói hasonszőrű vetélytárs nélkül maradtak. Mindezek ellenére a 18-49-es korcsoportban új hétvégi győztest avathattunk, hiszen a spanyol-német és a brazil-szerb összecsapások vitték a pálmát, a zsűriben mások mellett Tóth Gabit és Majkát is felvonultató ’Sztárban sztár leszek!’ csak a dobogó harmadik helyére ért fel a maga 22,8 százalékos közönségarányával.

A teljes lakosság körében azonban a TV2-s produkció folytatni tudta megszokott jó teljesítményét, hiszen 933 ezres nézőszámának nem lett párja, míg a második helyet a fináléban győztest avató ’Dancing With The Stars’ hozta el 895 ezres nézettségével.

Így alakult a hét összességében

Az nyilvánvaló, hogy az M4 nézettségének megugrása jelentősen megkavarta az erőviszonyokat a nagy kereskedelmi csatornák körében, a nézettségi adatokat elnézve úgy tűnik, hogy elsősorban az RTL hétköznapi műsorsávja szenvedte meg a foci világbajnokság kezdetét.

X-Faktor nélkül az RTL most hátrébb csúszott, és nőtt a különbség a csatornák között, azonban az RTL reménykedhet a szombati visszatérő ’A mi kis falunk’ sorozatában, mely elsőre is 600 ezres nézettséget hozott, ez pedig hosszabb távon mindenképpen bíztató.