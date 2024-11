Vonattal utazik? Akkor most örülhet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Ennek érdekében kezdődött el annak a mintegy 100 vasúti szerelvénynek a felújítása, amelyeket alkatrészhiány miatt eddig nem lehetett korszerűsíteni. Ezeknek körülbelül a fele korszerű, első- és másodosztályú intercity-kocsi. A felújítandó járművek a tervek szerint a következő nyáron már forgalomba is állhatnak, így még több légkondicionált vasúti kocsi közlekedhet jövőre. Ez a projekt lesz tehát a következő 9 hónap legfontosabb feladata – tette hozzá a MÁV vezérigazgatója.

Érdemes tehát azokat is számításba venni, amelyek a MÁV tulajdonát képezik, de felújításra várva nem közlekednek. Országszerte csaknem 100 ilyen vasúti kocsi van, ezek felújításával időt lehet nyerni – mondta az államtitkár. Hozzátette: az erősítésre nagy szükség van, mert az ország- és vármegyebérleteknek, valamint az új kedvezményrendszernek köszönhetően ma többen utaznak a MÁV vonatain, mint a járvány előtti rekordidőszakban. Bár évtizedes hátrányokat kell ledolgozni a vasúttársaságnál, a kormány mindent megtesz, hogy a vasúti szolgáltatás ne csupán olcsóbb legyen, de folyamatosan javuljon is – fogalmazott Nagy Bálint.

Nagy Bálint a projektet azzal indokolta, hogy a közlekedési akcióterv egyik legjelentősebb részét képező, csaknem 800 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztés mellett szükség van járműfejlesztésre is. Az új járművek beszerzése ugyanakkor hosszú folyamat, egy most megvásárolt vasúti jármű legjobb esetben 2028-ra állhat forgalomba.

