Ha ez így megy tovább, vörös listára kerül Horvátország

Több ország, köztük Ausztria, Olaszország, Csehország és Szlovénia is jelezte Zágrábnak, hogy több fiatal tért vissza úgy horvátországi nyaralásáról, hogy megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal.

Jelko Kacin kormányszóvivő a POP-TV-nek adott szerda esti nyilatkozatában elmondta: a horvát adatokhoz az onnan behurcolt eseteket is hozzá kellene adni. Horvátország sokkal kevesebb tesztet végez, mint Szlovénia. Ezenkívül a turisták nem bíznak a horvát egészségügyi ellátási rendszerben, ezért inkább hazautaznak. Bár a szlovén állampolgárok nagy része felelősségteljesen viselkedik, a Horvátországból érkező adatok aggodalomra adnak okot - hangsúlyozta.

Csütörtöktől Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken: a Horvátországból érkezők számára kötelezővé tette a koronavírus-tesztet, amely nem lehet régebbi 72 óránál, vagy a beutazás után 48 órán belül PCR-tesztet kell végezni Olaszországban, ez alól nem képeznek kivételt az olasz állampolgárok sem. A rendelet az átutazókra nem vonatkozik.

A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a Pag szigeti Zrcen, Vodicen és Makarskában, új eseteket regisztráltak ugyanakkor Vir szigetén is, ahol sok luxus villa található.

