Zelenszkij szerint Magyarországnak végre döntést kellene hozni, kinek az oldalán áll

Volodmir Zelenszkij több uniós országnak is külön köszönetet mondott tegnap esti beszédében. Így Lengyelországnak, Csehországnak, Észtországnak is, amelyek azonnal és egyértelmű állásfoglalásukkal és folyamatos segítségükkel támogatják az ukránok szabadságharcát. Megemlítette, hogy voltak országok, amelyek az első pillanatban vonakodtak, de később szintén érthető állásfoglalást tettek.

Az ukrán elnök külön kiemelte Magyarországot, és üzent Orbán Viktor miniszterelnöknek. „Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok” – jelentette ki Zelenszkij. Jelezte, hogy szereti Magyarországot, szerinte nagyon kedvesek a magyar emberek, többször járt Budapesten is. Megemlítette a Duna partján található háborús emlékművet, ahol cipők sorakoznak a rakparton. Egyúttal meginvitálta a magyar miniszterelnököt Mariupolba, ahol szerinte most ugyanolyan tömeggyilkosság folyik, így Orbán Viktor is megnézheti a vízparton az ukrán emberek cipőit.

Érdekesség, hogy Orbán Viktor korábban nem volt ennyire megértő Moszkvával, és az Orosz agresszióval szemben. Amikor az orosz csapatok Grúziát rohanták le, akkor mind a grúzoknak, mind Ukrajnának Nato-tagságot követelt, mert szerinte így lehet Moszkvát megállítani.

A Putyinhoz való viszonyán változtatni nem akaró magyar miniszterelnök azonban úgy tűnik továbbra is kitart a hintapolitika mellett. Erre utal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken. Elmondta: Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.

Havasi Bertalan közölte: Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítmányokat, és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket, és humanitárius segítséget nyújt nekik - húzta alá a sajtófőnök.