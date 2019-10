Zugló új polgármestere nagyobb vagyonról döntene testületi hozzájárulás nélkül

Az önkormányzati választáson az MSZP-s Horváth Csaba, az ellenzék közös jelöltje a szavazatok 50,33 százalékával lett polgármester. Az új képviselőtestület első ülése hétfőn, október 28-án lesz, és erre az alakuló ülésre a frissen megválasztott Horváth Csaba olyan előterjesztést nyújtott be, amivel sokkal átláthatatlanabbá tenné Zugló gazdálkodását – írja az Átlátszó.

Horváth egyrészt úgy módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait (SZMSZ), hogy a polgármester – vagyis ő maga – döntést hozhatna a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szinte bármely ügyben, ha a kérdést halaszthatatlannak minősíti.

Az önkormányzatai törvény ezt lehetővé teszi halaszthatatlan esetekben. Ezzel a lehetőséggel több önkormányzat is élt, de jellemzően szűk körben, pontosan meghatározva azokat a kérdéseket, amikben a polgármester jogosult két ülés között dönteni.

A zuglói javaslat viszont szinte minden kérdésre kiterjedő jogkör biztosítana. A polgármester így megkerülheti azokat az átláthatósági és nyilvánossági garanciákat, amelyek a képviselőtestület működéséhez kapcsolódnak. Mindehhez csak arra van szükség, hogy az ügyet “halaszthatatlannak” minősítse – ez a bélyeg pedig szinte bármire rásüthető.

Horváth Csaba a hétfői ülésre benyújtott egy salátarendeletet is, amelynek értelmében az önkormányzat vagyonát érintő ügyekben is csökkentené a képviselőtestület döntési jogkörét. Az újdonsült polgármester ugyanis sokszorosára emelné azt az értékhatárt, ami alatt a képviselőtestület hozzájárulása nélkül is dönthetne. Ingó vagyontárgyak esetében 100 millió forinttal, ingatlanok esetén pedig 200 millióval növelné a limitet.

Horváth így ingó vagyontárgyak esetén 150 milliós értékhatárig, ingatlanok esetén pedig 250 millió forintig emelné a bizottsági hatáskörben, képviselőtestületi hozzájárulás nélkül eldönthető ügyek értékhatárát. Mindkét javaslat jelentős korrupciós kockázattal jár.