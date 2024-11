Mi folyik itt? Rögzítenék az iskolások vallási hovatartozását? Pintér Sándorék magyarázkodnak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az Orbán-kormány 2013 szeptemberében vezette be kötelező tantárgyként a hit- és erkölcstan, illetve az etika-erkölcstan tantárgyakat, az elmúlt években pedig jelentősen emelkedett az egyházi fenntartású iskolák száma.

A lap megkereste a Belügyminisztériumot is, ahonnan azt a választ kapták, hogy

- írja a lap, amely szerint jogilag is aggályos ez a gyakorlat, hiszen a vallásra vonatkozó adatok különleges személyes adatnak minősülnek, amelyekre speciális adatkezelési szabályok vonatkoznak. A köznevelési törvény szerint sem kötelező ezeket az adatokat az iskoláknak nyilvántartani.

„Információink szerint az érintett intézményben egy osztályfőnök üzent a szülőknek: 'vezetői utasítást' kaptak, hogy be kell írni a KRÉTA-ba a diákok vallási adatait – azokét is, akik nem járnak hittanra”

Lehetőség van a KRÉTA rendszerben a tanulók felekezeti hovatartozásának rögzítésére, és van is, ahol ennek megadására kérték a szülőket.

