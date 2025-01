Nyomoznak a tankerületnél, több pedagógust is megrövidítettek

A Magyar Narancs úgy értesült, hogy több, a tankerületi központhoz tartozó iskola tanára sem kapta meg a fizetése egy részét. A lap azt írja, hogy a történtekkel összefüggésben a rendőrség tanúként már több tanárt is meghallgatott, információik szerint pedagógusonként 200 ezer forint és 1 millió forint közé tehető a hiányzó összeg.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság sikkasztás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást a Békéscsabai Tankerületi Központban történtek ügyében. Az információt Bánki András tankerületi igazgató is megerősítette, az érintett alkalmazott jogviszonyát megszüntették – írja a Magyar Narancs.

