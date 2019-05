5 érv az új építésű lakások mellett

Az elmúlt évekhez képest egyre nagyobb számban jelennek meg hazánkban az új építésű ingatlanok. Elsősorban a megyeszékhelyek és a nagyvárosok a kedveltek az otthonteremtők körében, de a főváros környéki agglomeráció és a kertvárosi területek is nagy népszerűségnek örvendenek. A társasházi környezetből kiszakadni vágyók előnyben részesítik az akár nagy telekkel bíró ingatlanokat. Bár használt ingatlant olcsóbban lehet vásárolni, mégis sokan döntenek az új építésű lakások mellett.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakások és házak közötti választás egyértelműen életszakaszhoz köthető. Míg a családból kirepülő fiatalok, a karrierre koncentrálók, pályakezdők és először összeköltöző párok esetében a használt lakások a keresettek, addig családalapítás környékén már csak a rendelkezésre álló kedvezmények apropóján is az új építésű lakások iránt mutatkozik meg nagy érdeklődés. Lássuk, miért érdemes az új építésű lakások mellett letenni a voksot a használtakkal szemben!

Igénybe vehető állami támogatások

Az új lakások vásárlását a Magyar Állam is támogatja. Természetesen a jogosultságban fontos szerepet játszik a lakás mérete és a gyermekek száma. A startlak.hu információi szerint a CSOK előnyeit egyre többen használják ki, hiszen akár tízmillió forintot is hozhat a konyhára, a kamattámogatás pedig a havi törlesztő részleteken mutatkozik majd meg nagymértékben.

Minőségi kivitelezés, megbízhatóság

Az új építésű lakások a megfelelő kivitelezővel és szakemberekkel minőségi kivitelezést garantálnak, ez pedig messze felülmúlja a használt lakások kínálta lehetőségeket. Nem ritka ugyanis, hogy látszólag minden rendben van egy használt ingatlannal, ám ténylegesen csak a használat során derülnek ki azok a hiányosságok, amelyek rengeteg bosszúságot, és persze kiadást okozhatnak.

A régi építésű ingatlanok esetében akár a falakkal és a tetőszerkezettel is gond lehet, bár tény, hogy ezekre bizonyos jelek fel szokták hívni a figyelmet. A vízvezetékek, a fűtési rendszer, vagy a szigetelések problémái már annál inkább csak a későbbiekben derülnek ki. Az új építésű lakások esetében a kivitelező a törvényi kötelezettségeinek eleget téve jótállást vállal, így biztosak lehetünk abban, hogy megbízható minőségben állnak majd rendelkezésre az egyes rendszerek.

Rendezett környezet

Nem ritka, hogy használt ingatlan vásárlásakor a házon kívül annak környezete is komoly odafigyelést igényel. Az elhanyagolt kert sok munkát követelhet meg, de akár az is többletfeladatokkal járhat, ha egyszerűen csak füvesíteni szeretnénk, és az alapvető kertépítési teendőket végeznénk el. Az új építésű lakások, házak esetében általában rendezett környezet fogadja a lakókat, mely felbecsülhetetlen értékkel bír a költözés feladatai mellett. Társasházat választva gyakran külön kert, parkolók is járnak az ingatlanok mellé, ami nem elhanyagolható előnynek számít.

Időtálló megoldások

Ugyan gyakran hallani, hogy a régi dolgok még tartósra készültek, ám ez az ingatlanok esetében korántsem így igaz. Minél öregebb egy épület, annál több probléma fordulhat elő vele. Nem véletlen, hogy egyre többen szeretnének új építésű ingatlanban otthont teremteni, mely még garantáltan időtálló minőségben szolgálja majd a kényelmet.

A birtokbavétel öröme

S ha már otthonteremtésről esett szó, természetesen nem mehetünk el a birtokbavétel öröme mellett sem. Sokan vannak, akik nem szeretik, ha előttük már élt valaki a falak között. Legyen szó negatív energiákról, egyéni elképzelésekről, vagy egyszerűen csak arról a tudatról, hogy a kezdetektől saját családunk boldogságát szolgálja a választott ingatlan, az új építésű lakások minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvendenek jelenleg az ingatlanpiacon.