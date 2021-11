57 évesen szeretnénk nyugdíjba menni, ez persze csak álom

Egy friss országos kutatás szerint a magyarok jóval - átlagosan 9 évvel - korábban szeretnének nyugdíjba vonulni, mint amit valószínűnek tartanak jelenlegi tudásuk szerint. A felnőtt lakosság ugyanis arra számít, hogy majd 66 éves korában kezdheti meg megérdemelt pihenését, miközben az álom nyugdíjkorhatárt 57 éves korukra tennék. Ám a munkától nem csak a törvényi előírások miatt nem válhatunk meg hamarabb.

A Groupama Biztosító megbízásából 1000 fő megkérdezésével készült kutatásból kiderült, hogy bőséges vagy legalább kényelmes életre a 18-65 év közöttiek csupán 13 százaléka számít, míg közel 60 százaléka azt gondolja, hogy igényeihez képes szűkösen, vagy egyáltalán nem lesz elegendő a jövedelme nyugdíjas éveiben. Mindeközben a nyugdíjas élet tervei között nem szerepelnek hatalmas kiadásokat jelentő tételek, a bakancslistás külföldi utazások például nem kerültek be a legfontosabb célok közé. A család támogatása, az unokákkal együtt töltött idő, belföldi utazás, egészséges táplálkozás a legfontosabbak, melyekre költeni szeretnénk nyugdíjas korunkban.

Megfeleződik nyugdíjas korban az emberek jövedelme

A válaszokból az is kiderült, hogy az emberek várakozása szerint az állami nyugdíj összege a nyugdíj előtti jövedelmük alig több, mint felét (53%) fogja kitenni. Nem véletlen, hogy nagyon sokan számolnak azzal, hogy ezt valahogy kiegészítsék majd.

A Groupama megbízásából készült felmérés egybecseng számos korábbi hasonló tematikájú kutatással. A K&H néhány éve arra jutott, hogy az érintettek kétharmada nyugdíjas korukban is kénytelenek lesznek dolgozni. A megkérdezettek körében gyakori hozzáállás, hogy most még másra kell a pénz, egyelőre nem tud a nyugdíjas éveire spórolni. Főként a harmincas korosztály, az alacsony jövedelműek és végzettségűek, illetve a kistelepülésen élők hivatkoztak erre.

A most publikált kutatás egyik konklúziója is az, hogy idős korban a megélhetés érdekében a nyugdíj mellett munkát kell vállalni. Erre minden negyedik honfitársunk készül, mely némi ellentmondást is rejt magában, hiszen miközben szeretnének mielőbb inaktív státuszba kerülni, még éveket, esetleg évtizedet terveznek dolgozni a nyugdíjkorhatár betöltése után. Abból a szempontból persze reálisan látják ezek az emberek a helyzetüket, hogy többségük nem rendelkezik olyan megtakarítással, amellyel a jövedelmük visszaesését idősebb korukban ellensúlyozni tudnák. Sokak számára ugyanis nem könnyíti meg a nyugdíjas éveket, egy korábbi felmérés szerint a magyarok 44 százaléka nem számol semmilyen extra jövedelemmel az állami nyugdíjon felül.

Akik 34 évesen már gondolnak a nyugdíjra

Ugyanakkor vannak szép számmal olyanok is, akik felismerik a nyugdíjcélú megtakarítások fontosságát és a jövedelmük ezt lehetővé is teszi. Ők idős korukban a nyugdíjcélú megtakarításaik, illetve egyéb felhalmozásaik gyümölcsét szeretnék majd élvezni: a magyarok 21 százaléka nyugdíjcélú, míg 19 százalékuk egyéb megtakarításból tervezi kiegészíteni állami nyugdíját.

A Groupama felmérése alapján minden negyedik aktív felnőtt rendelkezik valamilyen nyugdíjcélú megtakarítással, és ezt a takarékosságot átlagosan 34 éves korukban kezdték el. Egyébként az általános vélemény, hogy a harmincas éveinkig mindenképpen el kell kezdeni valamilyen nyugdíj előtakarékoskodást.

Aki fiatalon elkezd takarékoskodni, az örülhet majd a nyugdíjnak (Forrás: Depositphotos) Aki fiatalon elkezd takarékoskodni, az örülhet majd a nyugdíjnak (Forrás: Depositphotos)

Mennyi az annyi?

Átfogó adatok nincsenek az emberek nyugdíjcélú megtakarításairól, és kisebb számban vannak olyanok, akik többféle ilyen eszközzel is rendelkeznek (nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás, NYESZ-számla). Ugyanakkor a Pénztárszövetség adatai a tagokat illetően viszonylag pontos képet adnak.

A május közepén tartott sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy az önkéntes pénztári vagyont a koronavírus nem befolyásolta érdemben, a vagyon tovább bővült, 2020 végén az átlagos számlaérték 1,5 millió forintot tett ki.

A bizonytalan jövő miatt kezdenek félretenni

A Groupama kutatásban résztvevők beszéltek arról is, hogy náluk mi volt az az impulzus, ami miatt belevágtak a nyugdíjcélú megtakarításba. Jellemzően inkább az anyagi bizonytalanság motiválta a takarékoskodás megkezdését, első helyeken említették például, hogy megtapasztalták a saját környezetükben, hogy milyen kevés az állami nyugdíj, vagy hogy nem szeretnék majd gyermekeiket terhelni idős korukban, de dobogós helyen végzett az az indok is, mely alapján nem a csodára várnak, azaz nem számítanak arra, hogy egy váratlan esemény oldaná meg a nyugdíjas éveik problémáit.

A megkérdezettek negyede lehetségesnek tartja, minden tizedik válaszadó pedig azt nyilatkozta, hogy várhatóan bele is vág a közeljövőben egy nyugdíjmegtakarításba. Még többen vannak azonban azok, akiket valamilyen vonzó ajánlat gondolkoztatna el. A többség (a válaszadók 58 százaléka) számára az lenne a legfontosabb, hogy kisebb összegekkel is elkezdhető legyen a takarékoskodás. Emellett a szokásos befektetésekhez képest kedvezőbb hozam is kiemelt szempont, és ugyancsak nagy arányban (57 százalékban) gondolkoztatná el a válaszadókat egy olyan lehetőség, ahol nem kellene minden hónapban fixen befizetni ugyanazt az összeget, lenne kellő rugalmasság a nyugdíjmegtakarításban.