Airbnb: a kormány az önkormányzatokra bízza a lakáshotelek sorsát

Az önkormányzatokra bízza a kormány az Airbnb szabályozását, mondta el Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A témát a jövő hét elején tárgyalja a kormány, tette hozzá a miniszter. A lakáshotelek ügyének szabályozására majd rendeletben adhatnak jogot a települési önkormányzatoknak.

Mint ismert, a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) keddi ülésén átment az a - főleg a szállodaüzemeltetők által erőltetett javaslat -, hogy évi 120 napban maximalizálják a rövid távú lakáskiadást Magyarországon, amivel gyakorlatilag kinyírnák az ágazatot. Már idén szeptembertől életbe léphet ez a módosítás, az év hátralévő részére időarányos korlátozást vezethetnek be - de az is lehet, hogy csak 2021. január 1-től vezetnék be ezt a rendelkezést.

A várható gazdasági hatások közül kiemelendő, hogy bizonyosan a fekete gazdaság felé tolná a lakáskiadó vállalkozókat. A szektorhoz kapcsolódó rengeteg szolgáltató bevételkiesése miatt számottevően csökkenhetnek a háttérágazatokban működő cégektől érkező központi adóbevételek.

Hogy mi lehetett volna a kivégzésre ítélt rövid távú lakáskiadás túlélőcsomagja, arról pedig itt írtunk.