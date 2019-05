Így öröklődhetnek a nagy vagyonok

A szakértők szerint az utóbbi időszakban Magyarországon is jelentős vagyonfelhalmozás figyelhető meg. Egy év alatt a privát vagyonkezelésben lévő eszközök 13 százalékkal nőttek. 43 ezer felett van a privátbanki számlák száma, az átlagos számlaérték pedig meghaladja a 100 millió forintot. Jellemzően a likvid eszközök mellett a családi vagyon nagyobb részét teszik ki kevésbé likvid eszközök, így ingatlanok, vagy éppen céges vagyon. Utóbbi kapcsán óriási kihívást jelent, hogy a komolyabb értéket képviselő 30 ezer kkv-nak kevesebb, mint a tizede esett át generációváltáson. Igaz, a nemzetközi trendek alapján az elsőgenerációs családi vállalkozásoknak számottevő része nem fog átkerülni a következő generáció kezébe, az alapítók visszavonulása, halála után a társaságok közül nagyon sok megszűnik.

Egyben tartható a családi vagyon

Az elmúlt évekbeli jogszabálymódosításoknak köszönhetően a külföldön ismert vagyontervezési eszközök már itthon is rendelkezésre állnak, így a nemzetközileg is kiemelkedően vállalkozásbarát adózási környezetben egyre több magyar gazdag tartja itthon a vagyonát. Ezek sorsa azonban kérdésessé válhat egy-egy haláleset vagy öröklés során. Ugyancsak probléma sok prosperáló magyar vállalkozásnál, hogy ki viszi tovább a céget, és mi lesz a felhalmozott vagyonnal. Erre mind a vagyonkezelő alapítvány, mind a bizalmi vagyonkezelés megoldást nyújthat. Antall György alapító és cégvezető elmondta, hogy tapasztalata szerint a legfőbb döntési pont, hogy a nyugaton family office néven ismert struktúrát a család milyen éves költségszint mellett, és milyen erőforrásokkal tudja működtetni.

A szakértők szerint az öröklést az is nehezíti, hogy a cégek ezer szállal kötődnek az alapítóhoz, így több éves folyamat lehet a családi vállalkozás felkészítése az utódváltásra. Mint azt hagsúlyozták, kihívást jelent, hogy nagyon sok esetben a családon belül nem oldható meg az utódlás. Ugyanakkor abban az esetben sincs baj, ha nincs érdeklődő vagy megfelelő utód a tulajdonosi jogok gyakorlására. Ilyenkor lehet külső, engedélyes bizalmi vagyonkezelőt igénybe venni.

Az ilyen szervezetek a család felügyelete mellett tudják ugyanis a vagyont kezelni. A bizalmi vagyonkezelés mellett újabb jogintézmény a vagyonkezelő alapítvány. Utóbbinál kihívást jelent, hogy bonyolult szervezetet igényel (így például legalább 5 tagú kuratórium és 3 tagú felügyelő bizottság is kell), és legalább 600 millió forintos alapítványi vagyonra is szükség van. Az alapítvány időigényes és költségesebb megoldást is jelent, egy alapítvány felállításának a költsége elérheti a 10 millió forintot is, és a működtetést végző szakértői gárda éves szinten ezt is meghaladhatja. A bizalmi vagyonkezelésnél a drágább megoldás esetén a családi vagyonkezelő kft felállítása nagyságrendileg 5 millió forintot emészt fel, míg a külső szakértők miatt az éves működtetése 5-10 millió forintba kerülhet. Az engedélyes vagyonkezelés a legolcsóbb, ennek indulása és éves működtetése is egy-két millió forintos összeget tehet ki.

Figyelembe kell venni a méretgazdaságosságot

Egy céges családi vagyon esetében nagyságrendileg 500 millió forint feletti összeg felett lehet méretgazdaságos. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy a vagyonkezelő feladata nem a cég operatív vezetése, arra megfelelő embert kell találni, aki(k)nek a költségét ki kell termelni a vállalkozásnak. A vagyonkezelő a tulajdonosi funkció hatékony képviseletében jelent segítséget. Mint azt az Apelso Trust szakértői elmondták, az előzetes várakozásuk az volt, hogy budapesti vagy annak környékén élők érdeklődnek majd, de vidéki családok közül is több ügyfelük lett.

A céges generációváltás és a staféta átadásában az új menedzsment felállítása mellet számos jogi, adózási kérdés merül fel, amelyben a vagyontervezéssel és vagyonkezeléssel foglalkozó cégek tudnak segíteni.

Az Apelso Trust arra számít, hogy az elmúlt években a háztartásoknál látott jelentős vagyongyarapodás, a gazdasági növekedés és a lehetőségek ismertségének terjedése folytán az eddig bizonytalan családok is bátrabban használják majd a family office-ok által kínált előnyöket.