Ismét itt a Pénzmester, a Pénztárszövetség online pénzügyi kvíze

Ebben az évben az egymillió forintot meghaladó összdíjazású, teljes online játszható pénzügyi kvíz és akadémia fővédnökei Varga Mihály pénzügyminiszter és Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Pénztárszövetség célkitűzése, hogy ezzel a játékkal is felhívja a fiatal generáció figyelmét a pénzügyi ismeretek fontosságára és az öngondoskodásra. Ezt nem lehet elég korán elkezdeni – mondta Dr. Kravalik Gábor a Pénztárszövetség főtitkára az akció kapcsán.

A Pénzmesterek Akadémia és Verseny egy online, interaktív megmérettetés, ami az idei évben második alkalommal kerül megrendezésre. A játék menete és szerkezete a tavalyi évhez hasonló, de a díjazás mértéke duplázódott. A vetélkedő során összesen 1 millió forintot is meghaladó díj kerül kiosztásra: az első helyezett 200 ezer forintot, a második 100 ezer forintot, a harmadik pedig 50 ezer forintot vihet haza. A fődíjak mellett rengeteg a különdíj, sőt idén az iskolák is számos értékes nyereményekben részesülhetnek.

A főtitkár kiemelte: a Pénzmesterek versenyhez a Pénztárszövetség szakértői által kidolgozott online kurzusok is kapcsolódnak, de ha elég magabiztosnak érzik magukat a játékosok, akár a kurzusok elvégzése nélkül is teljesíthetik. A próbatétel a megszokott iskolai versenyek többségéhez képest szakít azzal a hagyománnyal, hogy a diákok fizikai jelenléte legyen szükséges, hiszen bárki bárhonnan játszhatja, ha rendelkezik internet kapcsolattal! Ez a mostani járványhelyzetben nem utolsó szempont, ráadásul a tanulók többsége az iskolai elfoglaltságok miatt most egyébként is sokat vannak a számítógépek előtt. A Pénzmesterek játékkal most egyszerre bővíthetik ismereteiket és nyerhetnek értékes díjakat.

Az internetkapcsolat segítségével így akár otthonról is szert tehetnek a fiatalok arra a tudásra, amely most résztvevőként, a jövőben pedig magabiztos felnőttként egyaránt nagy hatással lehet a pénztárcájukra. Így valóban mindenki nyertesnek érezheti magát a verseny végére, hiszen elsajátíthatnak egyfajta tudatos pénzügyi gondolkodást, ami hosszú távon is pozitívan befolyásolhatja az életüket – mondta Dr. Kravalik Gábor. Az online kurzusok mellett gyakorló kvízek, tudáspróbák segítségével is lemérhetik a fiatalok, hogy éppen hogyan állnak a pénzügyi ismeretekkel.

A Pénztárszövetség a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pénzügyminisztériummal és a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködve a Pénzmesterek játék elindításával is a fiatalok pénzügyi tudásának fejlesztését kívánja támogatni.