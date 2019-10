Kapunk-e még utasbiztosítást a bank- és hitelkártyánkhoz?

Míg évekkel korábban leginkább csak a borsos áron adott dombornyomott, úgynevezett “presztízs” kártyák mellé nyújtottak a bankok utasbiztosítást, addig ma már több hitelkártya vagy betéti kártya mellé is megkaphatjuk a szolgáltatást akár külön díj ellenében vagy díjmentesen is. Persze ez utóbbi leginkább a felsőbb kategóriás “platina”, “arany” és hasonló elnevezésű prémium kártyák esetében jellemző, amelyeknek éves díja nem ritkán több tízezer forint is lehet, azaz a biztosítás díja is be van építve az árba.

Presztízs kártyáknál elvárná az ember a kiemelt minőségű szolgáltatásokat a biztosításokkal kapcsolatban is. De vajon elég-e egy ilyen, kártya melletti mankó, vagy érdemesebb még ezen felül is kötnünk, ha útnak indulunk? És mi a helyzet a “fapados”, nem kiemelt bankkártyákkal? Ezek mellé mit kap az egyszeri ügyfél? Ennek járt utána a Bank360 az Mfor kérésére.

Már nem olyan bőkezűek

Nézzük, mit kínálnak a bankok az utazók számára!

A Budapest Bank például több választható csomagot kínál, a prémium kártyákhoz pedig vagy az alap, vagy az eggyel nagyobb csomagot kaphatjuk meg, amely több káresetre nyújt védelmet. Van lehetőség a biztosítás kibővítésére is: a drágább csomagok több sportot és több káresetet fednek le. A biztosítások egyéni éves díja 2 9000 forinttól 5 900 forintig terjedhet. Aranykártya mellé az egész világra kiterjed a biztosítás, de családtagokat külön kell biztosítanunk. Extrém sportokra is térít az aranykártya beépített változata, kivéve lovaglás, vitorlázás, tengeri kajakozás.

Az Erste Bank szintén nem csak önállóan, hanem kártyák mellé is kínál utasbiztosítást. Ráadásul akinek dombornyomott kártyája van, díjmentesen kapja a szolgáltatást automatikusan, ráadásul nem csak európai utakhoz, ugyanakkor az extrémsport nincs benne. Persze az, hogy az egyes csomagok mekkora összegig fedezik a költségeket, ha bekövetkezik a káresemény, függ attól, hogy sztenderd, arany vagy platina kártyánk van. Éves díj mellett az Ersténél is van lehetőségünk utasbiztosítást vásárolni: a Gold csomag éves díja 4 990 forint, a Platinum pedig 9 900 forint. Utóbbi csomag nagyobb biztosítási összeggel fedezi a káreseteket.

A Raiffeisennél elérhető a kártya díjába épített és külön igényelhető utasbiztosítás is, ezeket az Uniqa nyújtja. Automatikusan biztosítva a Gold kártyákkal rendelkező ügyfelek vannak. A biztosítás baleset-, betegség-, poggyász-, és felelősségbiztosítást tartalmaz. Ugyanezt a biztosítást külön is megvásárolhatjuk évi 3 990 forintért a többi kártya mellé.

A Sberbank szintén több csomagot kínál, arany kártyás ügyfelek részére ingyenesen, egyéb esetben pedig 3 990 forinttól 9 990 forintig terjed a csomagok éves díja.

Az OTP Banknál továbbra is csak asszisztencia és balesetbiztosítás van a kártyák mellé (100 000 Ft biztosítás szolgáltatást nyújtanak baleseti halál esetén). Az asszisztencia telefonos segítséget jelent, ha orvost, szállást vagy egyebet keresnénk az utazásunk során. Az ajánlatok nem csak a sima, hanem a prémium kártyákra is vonatkoznak. Ugyanakkor a bank ismét kínál a kártyák mellé külön köthető utasbiztosításokat is, amelyeket a legtöbb folyószámla mellé köthetünk akár csak magunkra, vagy az egész családra szinte bármilyen káresetre, az egész világon. A biztosítás éves díja Európán belül 5990 forint, a Világ csomag pedig 9 990 forint, ha csak magunkat biztosítjuk.

Szintén kínál még díjmentes, Európára kiterjedő utasbiztosítást a legtöbb kártyája mellé az Unicredit Bank és szintén sztenderd, arany és platina csomagok állnak rendelkezésre a kártyától függően. A különbség a biztosítási összegekben van, ha pedig extrém sportokra vagy téli sportokra is szeretnék kiterjeszteni a biztosítást, az extra díj ellenében tehetjük meg. Érdekesség, hogy az arany és platina kártyák mellé a bank nem csak külföldi, de belföldi biztosítást is nyújt.

A Takarékbanknál a Signal Iduna utasbiztosítását vehetjük igénybe lakossági bankkártyák mellé opcionálisan, arany kártyákhoz pedig automatikusan jár és több káresetre nyújt magasabb összegű védelmet.

A K&H Bank kártyáihoz szintén választható az utasbiztosítás évi 6 000 forintért, 2 000 000 forintos biztosítási összeghatárig, benne baleseti, sürgősségi poggyász- és egyéb utazásbiztosítási elemekkel.

A CIB Bank éves 3 480 forintos díj ellenében kínál opcionálisan utasbiztosítást, kártyák mellé már nem. Az MKB Bank szintén csak a felső kategóriás kártyáihoz ad automatikus biztosítást, de opcionálisan vásárolhatunk a többi mellé is.

A Gránit Banknál is külön vásárolhatunk havi 165 forintért utasbiztosítást a sztenderd kártyák mellé, míg a bank prémium utasbiztosítást nyújt a platinum kártyájához.

A neobankok is rámentek az ügyfelekre

Az igazán modern megoldások szerelmesei sem maradnak biztosítás nélkül: a külföldi utazásokhoz díjmentes és közel középárfolyamon történő pénzváltásra specializálódott (de azóta jóval többet kínáló) Revolut szintén kínál felhasználóinak okosbiztosítást, kedvező áron. Nekünk csak aktiválni kell a Revolut applikációjában a külföldi utasbiztosítást. Az app ezek után észleli a helyünket és csak azokon a napokon aktiválja a biztosítást, amikor külföldön vagyunk. A biztosítás napi díja Európán belül 350 forint, Észak-Amerikában 550 forint, a világ más részein pedig 450 forint.

A Revoluttall 15 000 000 fontig biztosítva vagyunk, az önrész 75 font egy káresetnél. A biztosítást kiterjeszthetjük téli sportokra is, egyébként pedig sürgősségi orvosi ellátásra, sürgősségi fogászati kezelésre és az ezekkel járó késések miatti utazási és számlaköltségekre vonatkoznak. A Revolut utasbiztosítása tehét egy kényelmes, automatikus és olcsó alternatíva lehet számunkra, sőt, ha a Revolut prémium szolgáltatásaira is előfizettünk, akár díjmentesen is megkaphatjuk.

Megérheti külön kötni

Összességében tehát látható, hogy még ma is sok kártya mellé elérhető a díjmentes utasbiztosítás, igaz limitált kárrendezési lehetőségekkel. Ezek elégségesek lehetnek egy pár napos európai kiruccanáshoz, városi sétához vagy passzív pihenéshez, de például a sportsérülésekre a legtöbb már nem terjed ki, illetve Európán kívüli úthoz is szükségünk lehet egy kiegészítő biztosításra. Érdemes alaposan megvizsgálni, hogy a nyaralás várható tevékenységeinél védve vagyunk-e, ha pedig nem, akkor kössünk külön is utasbiztosítást!