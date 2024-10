Készpénzrajongók, figyelem! Ez fontos változás!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Laptársunk rámutatott, a 2014-ben bevezetett 150 ezer forintos díjmentesen felvehető összeg reálértéke az infláció miatt mára körülbelül 85 500 forintra csökkent. Azt is megjegyzik, ebből a 150 ezer forintos összegből a lap által összeállított Privátbankár Árkosár tartalmát 2014-ben még 8,6 alkalommal, most azonban már csak 4,3 alkalommal lehetne megvásárolni.

Ezeket is tartalmazza a Magyar Bankszövetség ma meghirdetett nyolc pontos javaslatcsomagja, amelynek célja a készpénzhasználat visszaszorítása.

Laptársunk kiemeli, az intézkedés szembemegy a Bankszövetség öt évvel ezelőtt meghirdetett nyolcpontos javaslatcsomagjával, amiben a díjmentes összeg eltörlését vagy a határ 50 ezer forintra csökkentését javasolták. Ugyanebben a csomagban a pénzügyi ernyőszervezet a tranzakciós illeték kivezetését is szorgalmazta.

Havi 250 ezer forintra emelkedik a díjmentesen felvehető készpénz mennyisége a 2014 óta hatályos 150 ezer forintról, erről döntött az országgyűlés Gazdasági Bizottságának fogyasztóvédelmi albizottsága – számol be laptársunk, a szintén a Klasszis Média által megjelentetett Privátbankár . Mint a portál írja, a díjmentes összeghatár emeléséről szóló javaslatot az albizottság jobbikos elnöke, Z. Kárpát Dániel terjesztette elő , akinek egyébként a parlament előtt fekszik egy ezzel azonos tárgyú törvénymódosító javaslata , amiben a honatya a limitet 300 ezer forintban határozta volna meg.

