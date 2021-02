Lakásfelújítási támogatás: aki nem elég figyelmes, elbukhatja az ingyenpénzt

Milliókba kerülhet egy rosszul vagy éppen rossz kivitelező által kitöltött számla, ha igényelnénk a lakásfelújítási támogatást. De nem csak ezen veszíthetjük el a legfeljebb 3 millió forintos állami támogatást. A Bank360 segítségével összegyűjtöttük, hogy mire érdemes odafigyelni a kivitelező kiválasztásánál, a szerződésnél és a számlázásnál.

Mint ismert, a 2021 januárjától igénybe vehető lakásfelújítási támogatás keretében a 25 év alatti gyermeket nevelők újíthatnak fel ingatlant az állam segítségével. A felújítási költségek 50 százalékát, legfeljebb 3 millió forintot kaphatunk vissza támogatás formájában. A felújítási támogatás részleteit, és hogy jogosultak lehetünk-e a támogatásra, ezen az oldalon is ellenőrizhetjük.

Ha igénylőként megfelelünk és a felújítási munkálat is a támogatott kategóriák közé tartozik, érdemes azt is alaposan megvizsgálni, hogy milyen kivitelezővel milyen szerződést kötünk és végül milyen számlákat adunk le. Ezekhez foglaljuk össze most a legfontosabb tudnivalókat.

Nem mindegy, kivel és hogyan kezdjük meg a közös munkát

Fontos, hogy csak olyan vállalkozó végezheti a felújítási munkálatokat, aki az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Nem elfogadható az sem, ha olyan kivitelező cég végzi a munkálatokat, ahol az igénylő, vagy az igénylő közeli hozzátartozója, élettársa tulajdonos vagy alkalmazott.

A felújítás lebonyolításához szükséges dokumentációnak is rendben kell lennie, amelyet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. Nem mindegy tehát, hogy a kivitelezővel milyen szerződést kötünk és aztán milyen számlát adunk le az államkincstárnak.

A szerződésben szerepelnie kell például a pontos felújítási munkálat megnevezésének és a vonatkozó költségeknek is. Ha biztosra akarunk menni, érdemes a Magyar Államkincstár által biztosított mintát használni.

Arra is oda kell figyelnünk, hogy a számlát a megfelelő módon állítsa ki a vállalkozó: csak 2021. január 1. után kiállított számlát adhatunk le, külföldi számla pedig akkor fogadható el, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal. Az áfatartalomra is figyeljünk oda: 5 százalékos áfával kiállított számla nem fogadható el, de az sem, amelyet már csok igényléséhez felhasználtuk.

Egyenlő arányban kell munkadíj és anyagköltség

A számlákkal kapcsolatos egyik legnagyobb buktatója lehet a felújítási projektnek, ha nem a támogatás előírásainak megfelelően számoljuk el az anyagköltséget és a munkadíjat. A támogatást ugyanis pontosan fele-fele arányban igényelhetjük a munkadíj és az anyagköltség után, ha pedig az egyik tétel kisebb végösszegű, az alapján fizeti a támogatást a Magyar Államkincstár.

A Bank360-hoz több megkeresés is érkezett a fenti szabályra vonatkozóan, ezért álljon itt egy ökölszabály, amivel könnyedén ki tudjuk számolni, a számláink alapján mekkora támogatásra vagyunk jogosultak:

Ha a maximális 3 millió forintos állami támogatást szeretnénk kihasználni, legalább 6 millió forint legyen a felújítás teljes költsége. A munkadíj és az anyagköltség is érje el legalább a 1,5-1,5 millió forintot. Ha a 6 milliós felújítás anyagköltsége vagy munkadíja nem éri el a másfél millió forintot, akkor biztosan nem kaphatjuk meg a maximális állami támogatást.

Ha pedig nem pontosan 50-50 százalék a munkadíj és anyagköltség aránya, a kisebb részösszeget kell megduplázni, hogy megkapjuk a folyósítható támogatás összegét. Nézzünk néhány példát:

Anyagköltség: 1 200 000 Ft - Munkadíj: 0 Ft. Megszerezhető támogatás: 0 Ft

Egy család megvenné a fürdőszoba felújításához szükséges elemeket, például csempét, festéket, burkolatot és nyílászárókat 1 200 000 forintért. A munkát saját maguk végzik el és nem kivitelezővel dolgoznak. Ebben az esetben 0 forint lesz a támogatás, mivel nem tudnak felmutatni vállalkozói szerződéssel és számlával igazolt munkadíjat.

Fordított helyzetben is elvesztik a támogatást, ha például a felújításhoz szükséges anyag megvan számla nélkül és a szakember munkadíját szeretnénk fedezni a támogatásból.

Anyagköltség: 3 000 000 Ft - Munkadíj: 900 000 Ft. Megszerezhető támogatás: 1 800 000 Ft

Egy kerti kocsibeálló felépítése támogatható cél. A megvásárolandó anyagok költsége 3 000 000 forint, a kivitelező pedig 900 000 forintért végezné el a munkát.

Az 50-50 százalékos anyagköltség-munkadíj megoszlás nem teljesül, így a folyósító a kisebb összértékű tételt, a munkadíjat veszi alapul: 900 000 forint lesz elszámolható anyagköltségből is, tehát összesen 1,8 millió forint támogatást kaphatunk.

Anyagköltség: 4 000 000 Ft - Munkadíj: 1 500 000 Ft. Megszerezhető támogatás: 2 750 000 Ft

Nézzünk egy másik típusú problémát: a tetőt cserélnénk is szigetelnénk az otthonán, ehhez az anyagköltség 4 millió forint, a munkadíj pedig 1,5 millió forint lenne. Azt gondolhatnánk, hogy mindkét oldalon megvan a másfél milliós költség, így jár a 3 millió forint. De ne feledjük el, hogy a felújítás költségének 50 százalékát állja az állam. A költség pedig 5,5 millió forint, aminek a fele 2 750 000 forint lesz.