Last minute adójóváírás: hová érdemes még befizetni szilveszterig?

Az év utolsó napjaiban érdemes megnézni, hogy maradt-e még arra pénzünk, hogy extra befizetésekkel minél több adójóváírást kapjunk a különböző kedvezményes megtakarítások után, például nyugdíj előtakarékossággal vagy önkéntes pénztárral. Az idén ezt a számolgatást egyszerűsítheti, de akár bonyolíthatja is a családi szja visszatérítés, hiszen ennek köszönhetően sokan eleve visszakapják a 2021-ben befizetett szja-t vagy annak egy jelentős részét. A jogosult szülők az egyszeri kedvezmény értelmében maximum 809 ezer forintra tehetnek szert, míg a különböző öngondoskodási megtakarítások után visszaigényelhető maximum összeg 280 ezer forint.

Ha valaki csak az adóvisszatérítései maximalizálása miatt akar még az idén plusz befizetéseket utalni a megtakarításaira, akkor először meg kell néznie: jogosult-e családi szja-visszatérítésre, és ha igen, akkor várhatóan marad-e 809 ezer forint feletti befizetett szja-ja, aminek a terhére még további adójóváírásokat vehet igénybe. A családi szja visszatérítés legfontosabb szabályait és határidőit itt foglalták össze a Bank360.hu szakértői. Fontos tudni, hogy a családi szja visszatérítésként csak az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után fizetett adót utalja vissza a NAV. Ez jellemzően a bér, költségtérítés, ingatlan bérbeadásából származó bevétel, valamint őstermelői vagy egyéni vállalkozói jövedelem. Nem vehető igénybe visszatérítés az ingatlan eladása, osztalék vagy tőzsdei nyereség után fizetett adóból, mert ezek nem tartoznak az összevont adóalapba.

Azoknak, akiknek mindezek alapján marad még visszaigényelhető szja-juk, a Bank360.hu összegyűjtötte, hová és mennyit lehet még érdemes befizetni az év végéig.

Nyugdíj előtakarékossággal évente összesen akár 280 ezer forint adójóváírásra is szert tehetünk. Egy megtakarítási formával legfeljebb 100-150 ezer forint igényelhető vissza, ha viszont párhuzamosan legalább két eszközt is választunk, akkor 280 ezer forint is lehet maximum adójóváírás összege.

A nyugdíjbiztosításba fektetett pénz után 20 százalékos adójóváírást vehetünk igénybe, de évente legfeljebb 130 ezer forintot. Ehhez évente legalább 650 ezer forintot kell befizetni.

A 20 százalékos adójóváírás nyugdíj előtakarékossági számla (nyesz) esetében is igénybe vehető, viszont csak 100 ezer forintig. Az összeg maximalizálásához legalább félmillió forint befizetésére van szükség évente.

Az önkéntes nyugdíjpénztárnál az adójóváírás legfeljebb 150 ezer forintig érvényesíthető, évi legalább 750 ezer forintos befizetés esetén. Az önkéntes nyugdíjpénztárak várható hozamait ezzel a kalkulátorral lehet összehasonlítani.

A nyugdíjcélú megtakarítások mellett más lehetőség is van az adójóváírás kiaknázására, ezek közé tartozik például az önkéntes egészségpénztár és az önsegélyező pénztár is.

Az egészségpénztár nagy előnye más megtakarítási formákhoz képest a rugalmas felhasználhatóság. Finanszírozható a befizetett pénzből magánorvosi ellátás, valamint az egészségmegőrzéshez vagy rehabilitációhoz kapcsolódó termék és szolgáltatás is. Elszámolhatóak többek között a gyógyszerek, a babaápoláshoz szükséges eszközök, szűrővizsgálatok, gyógyászati segédeszközök, de akár a gyógytorna is.

Az egészségpénztárak zöme emellett önsegélyező pénztárként is működik, ami például akár a fennálló lakáshitel tartozásunk csökkentésénél lehet hasznos. Az önsegélyező pénztárba befizetett pénzből legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékáig törleszthetjük a lakáshitel részletét. 2022-ben ez az összeg 30 000 forint lesz.

Az egészségpénztári és az önsegélyező pénztári befizetések után is igénybe vehető a 20 százalékos adójóváírás, legfeljebb 150 ezer forintig. Fontos azonban, hogy az önkéntes pénztárakba történő befizetések után összesen járhat 150 ezer forintos jóváírás. Tehát ha az egészségpénztári vagy önsegélyező pénztári befizetések mellett önkéntes nyugdíjpénztári tagságunk is van, akkor számlákra összesen befizetett összeg után vehető igénybe maximum 150 ezer forint jóváírás, nem pénztáranként.

Mindezek alapján érdemes megnézni, hogy az adókedvezményt nyújtó megtakarításainkba eddig mennyit fizettünk be mi vagy a nevünkre a munkáltatónk. Ha az elérhető maximális adóvisszatérítés alatt marad ez az összeg, akkor érdemes ebből a szempontból extra befizetést teljesíteni az év végéig a megadott összeghatárig.

Fontos annak tisztázása, hogy maradt-e még elég visszaigényelhető szja. Ennek kiszámolásához vegyük figyelembe azt is, hogy az öngondoskodáson túl pénz járhat vissza az adóból például a friss házasoknak, vagy azoknak, akik valamilyen betegségben szenvednek. Az első házasok kedvezményét a házasságkötést követő 24 hónapban tudják igénybe venni a pár tagjai, összesen 120 ezer forint értékben.

A betegség miatti személyi kedvezményhez minden esetben szükség van orvosi szakvéleményre, amivel a fennálló betegséget igazolják. A személyi kedvezményre jogosultak 2022-ben a minimálbér 10 százalékával számolhatnak, azaz havi 10 000 forint adójóváírást tudnak igénybe venni.