Mi lesz így a karácsonnyal?

Csabai Károly, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu felelős szerkesztője a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában aktuális témákat járt körül.

Ahogy arra számítani lehetett, durvul a koronavírus-járvány. Az utóbbi huszonnégy órában elhunytak száma rekordot döntött, s tartunk tőle, hogy ez a szám a következő időszakban még csak tovább fog nőni, nem kizárt, hogy december első felében tetőzik. Pont akkor, amikor már mindenki hagyományosan az év fő ünnepére, a karácsonyra készül, sokan ekkor fordulnak a célegyenesbe az ajándékvásárlással.

Az biztos, hogy visszaesik a forgalom, kérdés, mennyivel. Fotó: depositphotos.com

Nem kell nagy jóstehetség vagy bátorság annak kijelentéséhez, hogy ezúttal ez másként lesz - igaz, a mi életünkben sem adódott még a mostanihoz fogható világjárvány. A főbb karácsonyi vásárokat (Szent István tér, Vörösmarty tér) már lefújták, s a járvány miatti óvatosság, a rokonok, mindenekelőtt az idősek védelme érdekében valószínűleg sokan döntenek úgy, hogy az ünnepekre "nem mennek haza".

Ettől még az ajándékozási kedvnek nem kellene feltétlenül hátrányt szenvednie, hiszen a boltok személyes felkeresése helyett az interneten is be lehet szerezni a szeretteinknek szánt termékeket. Nem valószínű azonban, hogy ez képes lenne akár kompenzálni a plázás ünnepi shoppingolás jelentős visszaesése miatti bevételkieséseket, a legjobb esetben is csak tompítólag hathat - legalábbis erre utalnak az első hullám tapasztalatai. Csak az a kérdés, milyen mértékű lesz a kiskereskedelmi forgalom zuhanása, amelynek hagyományosan a karácsony előtti két-három hete az év legerősebb időszaka. Már csak azért is, mert a vételi kedvet az is visszavetheti, hogy az emberek egy része a mostani bizonytalan helyzetben önkéntelenül is visszafogja a költéseit, akik pedig a válság miatt elveszítették az állásukat, azoknak nincs is más választása.

