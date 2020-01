Miért ilyen drágák a magyar fürdők a bérekhez képest?

A Gellért-fürdő (fotó: Pixabay) Az eredeti feltételezésünk helyesnek bizonyult: a helyi átlagfizetésekhez képest szinte minden fürdő olcsóbb, mint a budapesti csúcsfürdők. Néhány fontosabbat a következő grafikonon foglaltunk össze (teljes táblázat hátul): Múzeum, vagy fürdő? A híres angliai Bath város (156 kilométer Londontól) római fürdője furcsán olcsónak tűnt, egy picivel még kevesebbe is kerül a belépő forintra átszámolva, mint a Széchenyi Fürdőben. Mint kiderült, ez inkább múzeumi belépő – a közel kétezer éves fürdőnek állítólag évente egymillió látogatója van, de fürödni nem lehet benne. Bath, római fürdő, Anglia (Pixabay) Csak egy modernebb szárnyban, ahol viszont mindössze két órára szólnak a belépők (37-42 font). A hosszabbítás borsos, tíz font óránként – ha van hely. A sok látogató miatt alapesetben időpontot kell ugyanis foglalni. Lábunk alatt vulkáni tűz Izland még egy érdekes hely, ahol a vulkáni tevékenység miatt rengeteg a termálvíz. A turisták által rendkívül felkapott Blue Lagoon drágának tűnik a 85 eurós belépőjével, de a magas helyi fizetés miatt ez sem az. A drágább jegyekből azonban kétféle van. Ha a legdrágábbat tüntettük volna fel, akkor ez lenne táblázatunkban a csúcstartó fürdő, nem a Gellért. A helyieknek való fővárosi Laugardalslaug viszont fillérekbe kerül a helyi izlandi viszonyokhoz képest, és egy nagy úszó–, welness– és termálfürdő-komplexum. Sok fürdőt azért nem tüntettünk fel, mert nem volt használható árinformáció. Ha létezik is olcsóbb jegy, azt elhallgatják, és a turistákra inkább csomagokat akarnak rásózni. Vacsorával, szállodai szobával, a mindenütt elég drága masszázzsal vagy egyéb kalandokkal kötik össze a fürdőzést. Így jártunk például Karlovy Vary-val vagy Sevilla híres mór fürdőivel. Nyugdíjasok kontra turisták Ha itthon elmegyünk valamelyik felkapott fürdőbe, főleg kétféle főbb vendégtípust fogunk látni: fiatal külföldi turistákat és nyugdíjasokat. Az utóbbiak között legalább vannak bőven magyarok, vélhetően sokuknak az orvosa írta fel a belépőt. De a helyi lakosoknak a budapesti vállalat, a BGYH is igyekszik kedvezni. Ezt írják a Zsigmondy Klubkártyáról: A budapesti fürdők közül hagyományosan a Gellért Gyógyfürdő és a Széchenyi Gyógyfürdő vonzza a legtöbb külföldi turistát. A teljes körűen működő műemlék fürdők számukra igazi kuriózumot jelentenek és nekik a belépőjegyek sem drágák. Azonban az is igaz, hogy a hazai vendégkörnek meglehetősen borsosak a Gellért és a Széchenyi fürdők jegyárai. Ezért a fürdőket üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. még 2013-ban (…) újítást vezetett be. A Zsigmondy Klubkártya révén ugyanis a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező vendégkör számára biztosítanak jelentős kedvezményt a két említett gyógyfürdőbe. Három hét, és fürödhetsz is A Zsigmondy Klubkártya azonban ennek ellenére sokak számára nem is ismert. Másrészt időben korlátozott, négy órára szól. Valamint még így sem túl olcsó a fizetésekhez képest, a nettó bér 1,27 százalékával inkább középmezőnynek mondható körképünkben. Centralbadet, Stockholm (fotó: Centralbadet) Másrészt bürokratikusnak és nehézkesnek látszik. El kell zarándokolni a kártya kiváltásához Óbudára, egy korlátozott nyitva tartású irodába, majd a kártya három hét alatt készül el. Fényképes ugyan, de azért a fényképes igazolványt is bármikor elkérhetik. Egy kártyával csak egy jegyet lehet venni, így családi programhoz nem használható, mindenkinek külön kártya kell. Hévízen például egyszerűbben megoldották: Aki helyi lakos, olcsóbb jegyet vehet (1800 forintért három órára). Van ezt igazoló igazolványa mindenkinek. A fizetésünk alacsony? Minek köszönhető a magyar fürdők drágább volta a fizetésekhez képest? A turisták felnyomják az árakat? Másutt államilag vagy önkormányzatilag dotálják a létesítményeket? Vagy a fizetések alacsonyak még mindig, és nem a fürdők drágák? Akár mindegyik egyszerre is igaz lehet. A Budapest Gyógyfürdői (BGYH) Zrt. pénteki közleménye szerint mindenesetre a cégnél: a kitűnő eredmény elsősorban a folyamatos fürdőfejlesztéseknek és a Budapestre irányuló, folyamatosan növekvő turisztikai forgalomnak köszönhető. A vendégforgalom 2010-hez képest 72 százalékos növekedést mutat. (A közlemény bővebben a Piac és Profit cikkében.) A fővárosi gyógyfürdőkről, pénzügyeikről, közbeszerzésekről itt írtunk: Nincs vége: újabb cégvezetőt vehetnek elő Karácsony Gergelyék Belépőjegy-árak egyes európai fürdőkben és uszodákban (többnyire szaunával és más wellness-szolgáltatásokkal együtt értendő) Fürdő Város Olcsó belépő Drága belépő Olcsó jegy Drága jegy Olcsó jegy az Drága jegy az Havi n. átlagbér Deviza (Hét közben) (Hétvége, szauna) forintban forintban átlagbér %-ában átlagbér %-ában (2018)* Dagály Fürdő Budapest 2800 3100 2800 3100 1,23 1,36 228 187 HUF Zsigmondy-klubkártya* Budapest 2900 2900 2900 2900 1,27 1,27 228 187 HUF Gellért Fürdő Budapest 6300 7100 6300 7100 2,76 3,11 228 187 HUF Széchenyi Fürdő Budapest 5900 6800 5900 6800 2,59 2,98 228 187 HUF Aquaworld Budapest 6490 6490 6490 6490 2,84 2,84 228 187 HUF Centralbadet Stockholm 300 400 9447 12 596 1,07 1,43 27 943 SEK Müller'sches Volksbad** München 4,8 23,6 1594 7835 0,19 0,93 2 546 EUR Cosimawellenbad** München 5,3 24,1 1760 8001 0,21 0,95 2 546 EUR Stadtbad Neukölln** Berlin 5,5 21,5 1826 7138 0,22 0,84 2 546 EUR Friedrichsbad Baden-Baden (No.) 35,49 39 11 783 12 948 1,39 1,53 2 546 EUR Stadtbad Schöneberg "Hans Rosenthal" Berlin 10 10 3320 3 320 0,39 0,39 2 546 EUR Aquaboulevard Párizs 29 33 9628 10 956 1,24 1,41 2 336 EUR Piscine de la Butte aux Cailles Párizs 3,5 3,5 1162 1 162 0,15 0,15 2 336 EUR Leukerbad Therme** Leukerbad (Svájc) 30 40 9204 12 272 0,69 0,92 4 333 CHF Roman Baths*** Bath, Egyesült Kir. 37 52 14 482 20 353 1,46 2,06 2 527 GBP Dianabad** Bécs 16,5 27,8 5478 9230 0,63 1,05 2 640 EUR Amalienbad** Bécs 6,2 16 2058 5312 0,23 0,61 2 640 EUR Therme Wien Bécs 27,9 36,4 9263 12 085 1,06 1,38 2 640 EUR Blue Lagoon Izland 85 106 28 220 35 192 1,96 2,44 4 344 EUR Laugardalslaug Reykjavík, Izland 7,5 7,5 2 498 2 498 0,17 0,17 4 344 EUR Eurostat, 2018-as adatok, helyi devizában. Kivéve Svájc: becslés sajtóhírek alapján. Izland: Eurostat, Euróban. *A Zsigmondy-klubkártya négy órára érvényes a Gellért és a Széchenyi fürdőkbe. A kártya ára 5000 forint. **A szauna külön díjas, a drágább jegyek tartalmazzák. ***2, illetve 3 órára, modern szárny.