Nagycsaládos autóvásárlási támogatás: ennyiért vehetsz használtan 7 ülésest, ha nem élnél az állami támogatással

A Bank360 pénzügyi szakportál is arról tájékoztatta a lapunkat, hogy népszerű a támogatási forma, egyre többen keresnek mellé kölcsönt autóvásárlási céllal. Veres Patrik, a Bank360 szakértője szerint az akár 2,5 millió forintos, új, legalább hétüléses autó vásárlására fordítható állami támogatás a lízing- és hitelpiacra jelentős hatást gyakorol. Mint mondta, a támogatás igénybevétele nem zárja ki, hogy külső forrásból, így például lízingelve vagy személyi kölcsönből vegyük meg az autót. Kiemelte: utóbbival nem csak a vételár fennmaradó értékét rendezhetjük, de a szabad felhasználás miatt akár a kötelező biztosítás , vagy a forgalomba helyezés költségei is kifizethetők belőle.

Érkeznek az olcsó használtak?

Az állami támogatás július óta érhető el, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közlése szerint ez idő alatt 16 000 igénylés érkezett be. Ebből gyaníthatnánk is akár, hogy bőven találunk a használt piacon olyan 7 személyes autókat, amelyeket lecseréltek az államilag támogatott modellekre, már csak azért is, mert a kevésbé tehetős, de a támogatást kihasználni akaró családok számára csak a meglévő (ha van egyáltalán), idős autó eladásával nyílik meg a vásárlás lehetősége.

Magyarország egyik legnagyobb, használt autókkal foglalkozó weboldalán szereplő nagyjából 130 000 ajánlat közül 6 000 a hét vagy annál több üléses személyautót kínáló hirdetés. Ez az igénylések száma alapján nem tűnik túl soknak a fentieket figyelembe véve, főleg, ha hozzávesszük, hogy a támogatás előtt is elérhető volt egy párszázas állomány.

De vajon akad-e már “gyöngyszem” ezek között? Ahhoz, hogy ez kiderüljön, a legnépszerűbb modelleket néztük meg, amelyek nem idősebbek 4 évnél és ezt hasonlítottuk össze az új autó árával. Egyből le is szűkült a 6 000 hirdetéses listánk 1 200-ra, ebből kell most szemezgetnie annak, akit ez a kínálat érdekel a Daciától a Volvoig.

A sajtóban szinte mindenhol a Dacia Lodgy-t hozták ki a támogatás győztesének, hiszen ez a legolcsóbb modell. Újonnan szalonból kicsit több, mint 4,1 millió forintért vihetjük el, és mivel 50 százalékos felső korlát van a támogatáson, 2 millió forintot kaphatunk az államtól, ha ilyet veszünk, azaz nagyjából további 2 millió forintot kell még előteremtenie annak, aki ilyen autót szeretne. A használt autók között több tucat Lodgy van, és aki most csapna le egyre, a 2015-ös modelleket 2,4 - 2,8 millió forint között viheti is. Árulkodó, hogy már most vannak olyan hirdetések, ahol az eladó külön jelzi: a támogatással akar újra cserélni, egyébként el sem adná a járgányt. A Lodgynál tehát egy négy éves autót hozhatunk el kicsit többért, mint amennyiért az újat megvehetik a nagycsaládosok támogatással.

Szintén sok család fér még bele az eggyel magasabb ársávba, amely nagyjából 5,5 - 7 millió forintig tart. A Ford, Citroen, Renault vagy az Opel is kínál autókat a támogatáshoz szükséges kritériumoknak megfelelve. Mi most a belépő áron 6 milliós Citroen Berlingot néztük, ami támogatással 3,5 millió forint. Használtan viszont egyelőre nem találni se Berlingot, se például Opel Combot vagy a szintén népszerű Fiat Doblot, találni viszont Ford C-Max Grandot, amelyből a 2015-ös modellek felszereltségtől függően vihetők már 2,8 millió forinttól. A Grand újonnan 4 millió forint az állami támogatással, tehát szintén nem csinál rossz boltot az, aki ebben a sávban keres magának autót.

Árban felfelé persze határ a csillagos ég. Mi most egy szolidabb, támogatással 8 millió forintos Volkswagen Sharant néztünk meg. A fenti modellekhez hasonlóan nagyjából 20-at hirdetnek, ebből csak néhány darab a tényleg használt kategória. A 2015-ös modellek akár 4,5 millió forinttól hozhatók el, 17-es évjárat pedig már van 7 millió forintért is.

Lesz még olcsóbb?

Ugyanakkor az is igen valószínű, hogy további áresésre számíthatnak azok, akik el akarnak happolni kedvező áron egy használt hétszemélyest. Igen nagy volt a kezdeti roham a támogatásért, és több importőr is arról számolt be, hogy a rendeléstől számítva csak több hónapos várakozási idővel tudják leszállítani a megvásárolni kívánt gépkocsikat, egyenesen a gyárból, így bizonyára később is kerülhetnek fel a portálokra tucatszám idősebb autók, ráadásul biztosan vannak és lesznek olyanok is, akik kisebb, nem feltétlenül családi szállításra beszerzett autójukat adják el, hogy nagyobbra cseréljenek.

Persze az nyerhet igazán nagyot, aki türelmes, hiszen a nagy dömping 3 év múlva jöhet, amikor már értékesíthető lesz az autó, sokan pedig egyből meg is válnak majd attól, hogy csökkentsék a veszteségeiket (tehát az állami támogatással kvázi ingyen autóztak).

Az tehát már most látszik, hogy jó néhány család szabadulna az idősebb autótól, esetleg éppen annyiért, hogy nullára kijöjjön az állami támogatással a csere, így mindenképpen érdemes keresgélni, ha mi használtan szeretnénk egy ekkora kocsit. Az egyértelmű, hogy sok család számára ez az egyetlen lehetőség, hogy hozzájussanak a családi hétszemélyeshez, így nem is fogják egyhamar feldobni azt eladásra, még a három év leteltével sem. Aki viszont “ingyen” akart autót használni, az valószínűleg eladja majd a hétszemélyesét, amint letelt az eladásra vonatkozó korlátozás. Ha pedig sokan tesznek így, az az árakat is lejjebb nyomja. Így aki igazán jó üzletet akar kötni, az nagy eséllyel 3 év múlva teheti majd ezt meg.