Nagyon veszik az aranyat, aktívan keresik a passzív jövedelmet

A nemesfémek lehetnek a következő évek legjobb befektetése. Az előző válság után is megugrott az árfolyamuk, a nagy intézményi befektetők most is vásárolják. A passzív jövedelem bűvöletében sok fiatal él, főleg most, hogy a létbizonytalanság növekedett. De lehet, hogy sok az eszkimó, és kevés a fóka.

Az arany és az ezüst árfolyama nemrég nagyot ugrott, amikor az USA-ban és Nagy-Britanniában is felmerült, hogy negatív kamatot kéne bevezetni, vagy kialakulhat ilyen a kötvénypiacon. De még ha nem is történik ez meg, a reálkamatok már régen negatívak és még sokáig azok is maradhatnak. Így sok befektetőben erős az igény, hogy infláció-álló eszközöket tartsanak, mint a nemesfém, az ingatlan vagy a részvény – hangzott el a Trend FM Rádió Eidenpenz Józseffel, a Privátbankár.hu és az MFor.hu főmunkatársával készített beszélgetésében. Nemrég egy felmérés kimutatta, hogy a világ legnagyobb alapkezelői és hedge fund-menedzserei is optimisták a nemesfémekkel kapcsolatban, és sokat tartanak belőlük. Igaz, hasonló volt a helyzet a 2008-2009-es válság után is, amikor magas inflációt vártak, és ez mégsem következett be. Most azonban alapvető különbségek vannak az akkori helyzethez képest. Sok ember elveszítette az állását, vagy otthonról dolgozik, ritkán mozdul ki, és sok szabadideje maradt. De mindenképpen nőtt a létbizonytalanság, és az igény arra, hogy online munkákkal egészítsék ki vagy pótolják kieső jövedelmüket. Divatos kifejezés a passzív jövedelem, különösen a fiatalok körében. Ám sok az eszkimó, és kevés a fóka. Miközben egyre többen szeretnének ilyen jellegű jövedelmet szerezni, a cégek reklámköltései, az egyik legfontosabb bevételi forrás ezen a területen, visszaesett. Sokan írnak például könyvet, amit minél korábbinál könnyebb kiadni, de minden korábbinál nehezebb rá felhívni a figyelmet. Rengeteg a Youtuber, de nehéz vele pénzt keresni. Az ingatlanpiacon pedig nincs kizárva egy áresési hullám a növekvő munkanélküliség és a turizmus problémái miatt. Kapcsolódó cikk: 11 vonzó passzív jövedelem a koronavírus idején A teljes adás itt hallgatható meg: Böngészője nem támogatja a HTML5 lejátszót.

Az Ön bizalma a mi tőkénk Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek. TÁMOGASSON MINKET!

Támogassa bármekkora összeggel a munkánkat! × Támogatásával még több egyedi információt, még alaposabb elemzéseket, még több terület és téma feldolgozását nyújthatjuk Önnek. Az első 500 támogatónak, aki 1000 forintnál nagyobb összeggel segíti munkánkat, féléves digitális Piac&Profit előfizetést adunk. Az elsőt már április végén. Egyszeri támogatás. 1000 Ft 3000 Ft 5000 Ft 10000 Ft Én adom meg Összeg: Ft

Email cím: Mehet Támogatását közvetlenül is utalhatja; az ehhez szükséges adatok:



Menedzsment Fórum Kft. (1011 Budapest, Jégverem utca 6.)

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11706016-20801274-00000000



IBAN: HU50 1170 6016 2080 1274 0000 0000

Swift kód: OTPVHUHB

Az OTP Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Hozzászólások megtekintése