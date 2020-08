Több Balaton: a magyarok már nem egy hétre, hanem hónapokra keresnek nyaralót

Balogh László szerint a következő időszakban többen lehetnek, akik a tóparti ingatlanok drágulása miatt nem szeretnének feltétlenül nyaralót vagy házat vásárolni. Mivel sokan nyaralási célpontként tekintenek a Balatonra és a Velencei-tóra, és egyre szélesebb körben jelent megoldást távmunka, ezért a középtávra bérelhető nyaralók iránt is nőtt az érdeklődések száma. A szálláshelyek ára pedig a kereslet élénkülése miatt emelkedhet, akár olyan szintre, hogy jobban megéri néhány hónapra kibérelni egy tóparti ingatlant. Sőt, jó előre - akár hónapokkal vagy akár egy évvel korábban - történő foglalás esetén 1-2 hónapra ki lehet venni egy-egy ingatlant relatív alacsony áron. Ugyan korai lenne arról beszélni, hogy a hosszú távú nyaralóbérlés látványos trenddé vált volna, de a következő években mindenképpen erősödés jöhet ezen a téren is.

