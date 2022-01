Van, ahol bedől az oktatás, máshol takarítók vigyáznak a gyerekekre az iskolákban

„Van olyan megyei jogú város, ahol bedől a kéttannyelvű angol oktatás, mert nem csak hogy nem lép be az intézmény falai közé az angoltanár, hanem már meg is szüntette a jogviszonyát” – árulta el Nagy Erzsébet a Spirit FM Partvonal című műsorában az atv.hu-n olvasható tudósítás szerint. Olyan visszajelzést is kapott szakszervezet, hogy egyes helyeken pedagógiai asszisztenseket, tehát szakképesítés nélkülieket küldenek be osztályokba, sőt, már olyan is van, hogy takarítókkal felvigyáztatnak a gyerekekre, akikkel nincs most pedagógus.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke is arról beszélt, hogy érkeztek hozzájuk jelzések a kialakult tanárhiányról - Baranya megyében például az egyetemtől kértek segítséget, és Vas megyébően is vannak olyan iskolák, ahol harmad- és negyedéves főiskolásokkal próbálják pótolni a pedagógushiányt.

Sok helyen káosszal indult az év

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, káosszal indult a pedagógusoknak az iskolaév - vasárnapig lehetett méltányossági kérelmet benyújtaniuk az oltatlan pedagógusoknak az EMMI-hez, ha orvosi szakvéleménnyel vagy egyéb módon (hiteles ellenanyagteszt-vizsgálat eredményével, Covid-fertőzésről szóló igazolással, oltást kizáró betegséget bizonyító papírral vagy védettségi kártyával) bizonyítani tudják, hogy okkal nem vállalták a kötelező Covid-oltást. Volt, aki gyorsan meg is kapta az egyedi elbírálású engedélyét, mások viszont még csak választ sem kaptak levelükre - de aki engedélyt kapott, az sem volt biztos benne, hogy ennek birtokában hétfőn bemehet dolgozni.

Kapcsolódó cikk Káosszal indult a pedagógusoknak az iskolaév Tegnap éjfélig lehetett méltányossági kérelmet benyújtaniuk az oltatlan pedagógusoknak Kásler Miklós minisztériumához. Volt, aki megkapta, volt, aki nem.

Az EMMI hétfői közlése szerint pedig nem tűnne súlyosnak a helyzet: az állami fenntartású oktatási intézményben dolgozó 78 ezer pedagógus 94 százaléka oltatta be magát, öt százalékuk orvosi ellenjavallat vagy miniszteri mentesítés birtokában nem kötelezhető az oltásra, a maradék 1 százalék az, amely viszont csak az oltás felvétele után állhat ismét munkába.

Ingyen túlmunkát várnak az oltottaktól

A szakszervezeti vezetők a Spirit FM-en arról is beszéltek: a legnagyobb probléma, hogy az oltott tanárok között szétosztják a kiesettek tanóráit, kifizetetlenül. Ráadásul miközben a minimálbér januárban 200 ezer forintra emelkedett, egy diplomás tanár kezdő bértábla szerinti alapilletménye csak 187 ezer forint.