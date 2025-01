Váratlan dolog derült ki a munkáshitelről

Sajnos vannak olyan feltételek, amiket már nem lehet megoldani. A 25 évnél idősebbek, a diplomával rendelkezők már biztos nem fogják tudni felvenni ezt a kölcsönt. Illetve a sikeres igényléshez a jogszabályi előírások módosítására is szükség lenne – írja a Bankmonitor.

A rossz adósok listájáról (KHR lista) is le lehet kerülni. Azt azonban tudni kell, hogy az elmaradás rendezését követően még egy évig úgynevezett passzív státuszban szerepel az adós a listán, márpedig a legtöbb bank ilyen státusz mellett sem nyújt hitelt. Vagyis itt azért időbe telik elnyerni a tiszta lapot. Szerencsére az érdeklődőknek csupán 4,64 százaléka vérzett el ezen az elváráson.

Számos problémát könnyen orvosolni lehet. A meglévő köztartozás rendezésével a kölcsönt már fel is vehetik az érdeklődők. (Természetesen nagyobb összegű elmaradást nem olyan könnyű gyorsan rendezni.). Az érdeklődők 6,79 százaléka ebbe a problémába ütközött.

Mindemellett a hitelhez bizonyos banki elvárások is tartoznak, ami azt jelenti, hogy a jogszabályi feltételeknél a pénzintézetek jóval szigorúbbak is lehetnek. Például több helyen magasabb az elfogadható jövedelmet és a minimális életkort nem 17, hanem 18 évesnél húzzák meg – írja a Bankmonitor összefoglalója.

A munkáshitel igényléséhez több jogszabályi és banki feltételnek is meg kell felelni. Csak 17 és 25 év közötti fiatalok pályázhatnak, akik magyar lakcímmel és legalább 3 hónapos TB-jogviszonnyal rendelkeznek. Az igénylőnek magyarországi munkaviszonyt vagy vállalkozói múltat kell igazolnia, ugyanakkor akár részmunkaidőben is dolgozhat, ha heti legalább 20 órában foglalkoztatják.

A Bankmonitor friss adatai szerint a Munkáshitelhez való hozzáférés komoly akadályokba ütközhet. A novemberben indult, jogosultságot is ellenőrző Munkáshitel kalkulátor több mint 2000 kitöltésének elemzése azt mutatja, hogy az érdeklődők több mint 40 százaléka nem jogosult a hitelre.

