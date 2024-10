A hazug Orbán Viktor és a színész Magyar Péter között lehetett választani október 23-án

Túl vagyunk Orbán Viktor és Magyar Péter első nagy október 23-i összecsapásán. A kormányfő már a sokadik ünnepi beszédét mondta el, míg a Tisza Párt elnöke most debütált, hiszen tavaly ősszel még nem politikusként dolgozott, hanem felügyelőbizottsági tagként Mészáros Lőrinc bankjában havi 1,5 millió forintért. Nagy volt a belpolitikai tét, hiszen a közvélemény-kutatók hetek óta fej fej mellett mérik a Fideszt és a legnagyobb ellenzéki pártot. Ennek ellenére igazából sem az egyik, sem a másik nem tudott hatalmas tömegeket megmozgatni. Igaz, most nincs kampány, de mindkét fél nagyon messze volt a Békemenetes tízezrektől, illetve Magyar Péter esetében a Kossuth tér emlékezetes megtöltésétől. Most sem a Millenáris Park, sem a Széna tér nem telt meg.

Nekem viszont volt szerencsém mindkét beszédet végighallgatni. Újságíróként nem tapsolok egyik politikus beszédének sem, de most civilként sem tapsoltam volna egyikőjüknek sem. Persze más és más okból. Orbán Viktor gyorsan letudta a dolgot, alig húsz percet beszélt, de ilyen rövid idő alatt magyar miniszterelnök talán még soha nem hordott össze ennyi sületlenséget. Két eset lehetséges. Vagy rémisztően elvesztette a kapcsolatot a valósággal, vagy előre megfontolt politikai szándékból direkt olyan dolgokkal hülyíti a kitartó táborát, amelyekről maga is tudja, hogy nem igazak.

Magyar Péter támogatói előtt a Széna téren

Fotó: Youtube/Tisza Párt

Nem tudom, melyik eset a rosszabb. Az még hagyján, hogy az 1956-os forradalom leverésének megemlékezésén egy rossz szót nem mond Moszkváról, hanem megállás nélkül brüsszelezik, az Európai Uniót állítva be gonosznak, de azért szintet is lépett az őrületben és az aljasságban. Azzal rémiszgette a többnyire nyugdíjas közönségét, hogy ha győznek az ukránok, akkor

a magyarok egy reggel megint arra ébredhetnek, hogy szláv katonák állomásoznak Magyarországon.

Szláv katonák alatt természetesen ukránokat értett, és nem oroszokat. Ez új szint az évek óta háborús paranoiában pörgő kormányzati kommunikációban. Ráadásul nettó hazugság és kitaláció. Rég hazudott ekkorát a miniszterelnök, talán csak az mérhető ehhez a hazugsághoz, amikor a 2022-es választási kampány finisében azt mondta:

ha a baloldal győz, belesodródunk a háborúba,

ha a baloldal győz, másnap elzárják a gázcsapokat.

Nem tudok mást mondani, egészen elképesztő, hogy egy ilyen ember már 14 éve Magyarország miniszterelnöke lehet. A helyszínen videót is forgattunk, a beszéd után pedig megkérdeztük a közönség egyik tagjától, hogy elégedett-e az Orbán-kormány munkájával. Azt válaszolta, hogy szerinte nincs jobb. Ez már nem az a vallásos rajongás, mint az elmúlt évtizedben, hanem csak egy egyszerű nincs jobb. Ebben a válaszban az is benne van, ha lenne jobb, akkor lecserélnék Orbán Viktort.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter: Eljött az idő, itt a vége! Orbán Viktor: Szláv katonák jöhetnek Magyarországra! – ez történt október 23-án (videó) Orbán Viktor a Millenáris Parkban, Magyar Péter a Széna téren mondott kemény hangvételű beszédet október 23-a alkalmából. Videós anyagot forgattunk mindkét helyszínen.

A Tisza Párt rendezvényén egészen más okból nem tapsoltam volna. Röviden úgy tudom összefoglalni, hogy Magyar Péter számomra nem hiteles a múltja miatt, az október 23-i szereplése mesterkélt volt, a Tisza Párt elnöke egy pozőr, merő színészkedés az egész. Szépen megtervezett showműsort nyomtak le a tiszások. Hollywoodi díszletek, hatásvadász visszaszámlálás és zenei effektek Magyar Péter színpadra lépése előtt. Jordán Tamásról, Nagy Ervinről és Koltai Róbertről legalább nyíltan lehet tudni, hogy színészek. Szerintem a Tisza Párt elnöke is csak egy színész, aki súgógépről felolvassa a beszédét. A beszéd tartalmának 90 százalékával akár egyet is tudnék érteni, ha hiteles lenne a személy, aki mondja. Ő sem megy persze a szomszédba, ha rémiszgetésről van szó, csak nem szláv katonákat vizionál, hanem ázsiai munkások által elfoglalt magyar falvakat. A beszéd egy részénél azért felnevettem. Ezt mondta:

Orbánék átverték az embereket, korábban engem is.

Szóval Magyar Pétert átverték, egészen 2024 tavaszáig. Érdekes, engem nem vertek át, én már 2010-ben is tudtam, hogy Orbánék szétlopják az országot. A korai Fidesz még tetszett neki, csak az eldurvult verziójával lett baja. Saját elmondása szerint is a Fidesz belső ellenzéke volt. Ezernyi jel van arra, hogy most is csak egy Fidesz 2-őt akar összerakni, amelyik leváltja a régi garnitúrát. Megjelenése, viselkedése, kommunikációja magán hordozza a NER-ben eltanult arrogáns, beképzelt, nagyképű jegyeket. A szerveződő Tisza szigetek a korai Fidesztől átvett polgári körök mintájára szerveződnek. Az Európai Parlamentben abba az Európai Néppártba ültek be, ahonnan a Fideszt kizárták.

Ugyanakkor ez sokakat nem zavar. A Széna téri tömegben egykori párbeszédes, momentumos és jobbikos emberekkel is lehetett találkozni. Magyar Péterbe mindenki belelátja a maga reményeit. Balosok, liberálisok, exszélsőjobbosok. Ilyen koktél azonban nincs, ez egy illúzió. Ilyen a világon nincs, hogy balosok és liberálisok tapsoljanak egy jobboldali szédelgőnek, aki például ugyanúgy migránsozik, mint egy fideszes. Ez árulás, a baloldali ás liberális elvek elárulása. Persze a Fidesz Light jobb, mint a Fidesz Hard, de azért nem a lehető világok legjobbika. Még van elég idő ahhoz 2026-ig, hogy ne csak Orbán és Magyar közül lehessen választani. Ehhez persze az is kell, hogy a baloldali és liberális szavazók ne egy jobboldali politikusnak tapsoljanak, hanem visszataláljanak a maguk táborába és színpadához. Ott lehet, hogy kevesebb lesz a showműsor, de legalább olyan darabot játszanak, amire a jegyet vették. Már csak az a kérdés, hogy ezen a színpadon ki lesz a főszereplő, de Magyar Péterhez hasonló kalibereket nem nehéz találni. Sőt, jobbat is.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.