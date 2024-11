Megint bűvészkedik a Fidesz a választókörzetekkel – Ez Viszont Privát

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

12:03 Ki áll a lehallgatás mögött? One man show a Tisza?

Szomszédunkban pedig egyre durvul a háború: a Nyugat újabb vörös vonalakat lépett át, válaszul a Kreml a nukleáris válaszcsapás lehetőségét is belengette. Tényleg reális veszély a világháború, vagy azért még nem ment el az esze mindenkinek? Erről is vitatkozott a Klasszis Média műsorának, az Ez Viszont Privátnak az e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Dobos Zoltán és Wéber Balázs újságíró.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!