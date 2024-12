Misztikus erők segítették Magyar Péter hihetetlen felemelkedését

Az év embere 2024-ben egyértelműen Magyar Péter. Itt akár véget is érhetne a cikk, indokolni sem kell, hiszen mindenki látta, hogy mi történt idén a belpolitikában. Egyelőre pedig úgy néz ki, hogy Magyar Péter akár az évtized embere is lehet. Ehhez persze győznie kell majd 2026-ban. A Tisza Párt elnökének megítélése meglehetősen vegyes, de ilyen one man show-t még ember nem nyomott le Magyarországon, mint amilyet idén Magyar Péter. Sokan sokfélét írtak, mondtak róla, én most csak Tölgyessy Pétertől idéznék.

Egy magyar unikum történt. Volt egy politikai személyiség, aki váratlanul elindult az európai parlamenti választáson, és szerzett 30 százalékot

- mondta az elemző december 20-án a Partizán műsorában.

Szerinte azóta a Tisza Párt tovább erősödött, a Fidesz pedig gyengült, de csak korlátozottan lehet bízni a széttartó közvélemény-kutatásokban. Magyar Pétert egy hatványra emelt Orbán Viktornak látja: még erőszakosabb, mint a fiatal Orbán volt, és ugyanúgy rövidre zárt igazságokat mond, mint a Fidesz-vezér a 90-es években. A helyzet teremtette Magyar Pétert, a döntő tényező a Fidesz válsága volt, de ezzel párhuzamosan az ellenzék folyamatos kudarcai és tehetetlensége is segítette a felemelkedését. Tölgyessy már a kegyelmi ügyet követő nagy létszámú influenszer-tüntetés után érzékelte, hogy a rendszer megingott, Magyar Péter pedig gyorsan kapitalizálta az emberek reményét, és mára belenőtt a szerepbe. „Szerintem már több mint 20 százaléknyian vannak a Fidesz oldaláról Magyar Péter táborában. A remény páncélja van Magyar Péteren, szabályosan visszapattannak a Fidesz támadásai. Előbb a feleségek, barátnők nyilatkoztak, most meg utcai provokáció történt” – mondta.

Országjárás közben

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A remény páncélja, ez találó megfogalmazás volt az elemzőtől. Lapunk is forgatott idén egy videót a Tisza Párt október 23-i rendezvényén és ott is a legtöbbször ez hangzott el vele kapcsolatban, hogy ő a remény.

Azt várjuk tőle, és mindenki ezt várja, hogy váltsa le ezt a kormányt, és legyen végre egy élhető, európai, szabad Magyarország

- fogalmazott a párt egyik híve. Magyar Péter nagyjából az utolsó remény, a minden mindegy kategória. Az október 23-i rendezvényen a tömegben egykori párbeszédes, momentumos és jobbikos emberekkel is lehetett találkozni. Magyar Péterbe mindenki belelátja a maga reményeit. Balosok, liberálisok, exszélsőjobbosok. Pedig mindenki tudja, hogy a NER-ből érkezett, még 2022-ben is a Fideszre szavazott, Varga Judit exférjeként pedig zsíros állami fizetéseket kapott.

De pont ez a lényeg, hogy a Fideszből érkezett. Ezért pattannak vissza róla a Fidesz támadásai. Pontosan ismeri a módszereiket, az eszközeiket, és olyan profin kommunikál, mint az ellenzéki oldalon senki az elmúlt 15 évben. Ehhez persze jelentős médiatámogatást is kapott, de a februári partizános interjúja óta gyakorlatilag átvette a közélet tematizálását, minden nap legyőzi vagy döntetlenre hozza a meccset a Rogán Művekkel (RM). Pedig nagyjából mindent bevetett ellene az RM, csak néhány próbálkozás emlékeztetőül:

Varga Judit a Frizbiben: Péter kijött a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett járkálni a késsel a kezében a házban.

TV2 híradó: Magyar Péter a parlamentben fogdosta magát.

Menczer Tamás a pécsi gyerekotthon előtt: Kicsi! Kicsi! Már reszketsz. Már reszketsz, Kicsi. Ennyit tudsz? Ennyit tudsz? Ennyit tudsz? (egyre közelebb és közelebb megy Magyarhoz). Elárultad a gyerekeidet. Elárultad a családodat, és a saját fiad nem áll veled szóba.

Ennyi talán elég, ebből is látszik, hogy a bulvár minden hangszerén játszik és támadja a Fidesz Magyar Pétert, de kevés sikerrel. Nagyjából csak a vak nem látja, hogy ezek kétségbeesett próbálkozások. Gyurcsány, Márk-Zay és a többiek ellen ezek működtek volna, de a Tisza Párt ellen nem. És szerintem azért nem, mert két Fidesz van. A Tisza Párt sem riad vissza, ha egy kis rejtett hangrögzítésről van szó: Varga Juditot maga Magyar Péter hallgatta le, az exbarátnő Vogel Evelin lehallgatását már másra bízta. Hasonló eszközök, hasonló módszerek.

Ugyanakkor a Magyar Péter-jelenségnek sok pozitív eleme is van. Ő volt az, aki a kórházlátogatásaival felhívta a figyelmet az egészségügy drámai helyzetére, a MÁV összeomlására is sokkal jobban és profibban reagált, mint az ellenzéki oldalon bárki. Szintén átgondolt lépés tőle, hogy egymás után keresi fel a gyerekotthonokat, olyan településekre is visz ajándékokat, ahol 20 éve nem láttak ellenzéki politikust, csak a fideszes polgármestert. Eleve az EP-választás előtti országjárása a valaha látott egyik, ha nem a legsikeresebb politikusi körút volt a rendszerváltás óta. Az ősfideszes Debrecen főterét is megtöltötte, de a fővárosi Hősök terén vagy a Kossuth téren tartott gyűlések tömegfelvételei alapján is sokan gondolhatták azt szerte az országban: itt az Orbán-rendszer vége.

Kapcsolódó cikk A hazug Orbán Viktor és a színész Magyar Péter között lehetett választani október 23-án Jegyzet arról, hogy október 23-án elmondta beszédét Orbán Viktor és Magyar Péter is. A Fidesz Light finomabb, mint a Fidesz Hard?

Még olyan apró dolgokban is simán lemosta a korábbi ellenzéket a politikai térképről, mint a jól skandálható szlogen: Árad a Tisza! Ennyi, rövid, érthető és frappáns. Ebben minden ellenzéki óhaja benne van: elmosni az Orbán-rendszert Mészáros Lőrinccel és Rogán Antallal együtt. Ehhez párosult még a jól megválasztott Tisza Himnusz, a Tavaszi szél vizet áraszt. A közös dalolás szintén összekovácsolta idén a tiszásokat. Ezek lényegtelen dolgoknak tűnnek, pedig az érzelmi kötődés kialakítása a 21. századi politikai marketing alfája és omegája. Nagyon jó az ütemérzéke, például kifejezetten ügyes trollkodás volt, hogy az államfő helyett ő mondana szilveszteri köszöntőt a közmédiában.

A Magyar Péter-jelenség egész évben kitartott, ezzel pedig rácáfolt nem kevés elemzőre. De épp ez a jelenség egyik fő tulajdonsága, hogy racionális alapon nehéz értelmezni. Ha csak a tényeket nézzük, akkor is a Tisza elnökének jár az év embere díj, hiszen az EP-választáson 29,6 százalékos (1,3 millió szavazó) eredményt értek el, a fővárosi szavazáson 216 ezer szavazatot szerzett, mindkét esetben a második helyen végezve, ami a magyar politikában példátlanul gyors felemelkedést jelent. Mindezt érdemi tagság és országos hálózat nélkül.

Nincs bennem bosszúvágy. Ezer-kétezer embert kell leváltani, akik foglyul ejtették az országot, aki lopott, visszavenni tőle, és az igazságszolgáltatásra bízni. A politika nem agysebészet, csak tisztességesen kell menedzselni az országot

- válaszolta a hvg-nek arra a kérdésére, hogy mit várhat tőle az ország, amennyiben hatalomra jut 2026-ban. Ilyet és hasonlókat már sokan mondtak eddig is, csak nekik nem hitték el az emberek. Magyar Péternek viszont valamiért sokan hittek 2024-ben.