Nem segíthet más, csak a piócás ember? – olvasói kommentek

Nem is fogja! Ezzel a jelöléssel csak annyit ér el a kormány, hogy alátámasztja az MNB a rossz döntéseket, mint jó gazdaságpolitika! Mert Varga Mihály azt mondja, amit a kormány szeretne! De ez kell a magyarnak!

Folyik a jüan bevezetése euró helyett, igaz a jüan is csak hitelből...

Varga Mihály személye, mint lehetséges MNB-elnök, sem a forint gyengülését nem hatotta meg, sem pedig olvasóink körében nem okozott osztatlan optimizmust. A forintot ugyan nem tudjuk megkérdezni, mi a véleménye Varga Mihályról, azonban azt be tudjuk mutatni, hogyan gondolkoznak olvasóink a hír hallatán…

Ráadásul ebben a kérdésben megvalósult a nemzeti minimum. Arányaiban ugyanúgy elégedetlenek a saját gazdasági helyzetükkel a kormánypárti szavazók és a Fidesz-kormánnyal nem szimpatizáló választópolgárok is.

