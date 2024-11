Belebukhat az Orbán-kormány abba, amivel Trump nyert

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

39:57 Medián: kiáradt a Tisza, a fiatalokat pedig el is vitte

A Klasszis Média szubjektív heti beszélgetős műsorában e témákról és más témákról is beszélgettek az Mfor és a Privátbankár újságírói és szerkesztői: Bózsó Péter, Kovács-Angel Marianna és Litván Dániel.

Ha viszont ez a helyzet, akkor Orbán Viktor még annál is nagyobb bajban van, mint eddig hinni lehetett. Kiránthatja-e a magyar gazdaság magát a szakadékból? És ha igen, kinek a pénzéből?

Felfoghatatlan, mégis érthető Donald Trump fölényes győzelme? De ha így van, akkor Orbán Viktornak nem örülnie kéne annak, ami Amerikában történt, hanem félnie attól, hogy abba bukhat bele, ami Harris vesztét okozta. És mi a helyzet Magyar Péter dombóvári meghátrálásával, különösen a Tisza fölényes vezetését mérő kutatás tükrében? E témákról is szó esett az Ez Viszont Privát 26. adásában, amelyben Bózsó Péter, Kovács-Angel Marianna és Litván Dániel beszélgettek.

