Orbán Viktornak lesz igaza Ukrajnában? Ez Viszont Privát

A magyar miniszterelnököt ez a jelek szerint nem zavarja – néhány hete pedig ő maga is fittyet hányt a nemzetközi jogra. Meghívta ugyanis Magyarországra Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt, akit köröz a Nemzetközi Büntetőbíróság, és akinek a hadserege népirtást követ el Gázában az Amnesty International friss jelentése szerint. (Izrael szerint ez hazugság.)

Ledőlt egy tabu Kijevben: Zelenszkij elnök „ideiglenesen” lemondana egyes ukrán területekről, ha a csonka Ukrajna biztonsági garanciákat kap a NATO-tól. Donald Trump hivatalba lépéséig Moszkva és Kijev is próbál „pozíciót fogni”, hogy legyen majd miről alkudozni a tárgyalóasztalnál. Ezzel Orbán Viktor mantrája, „a háború helyett békét, de azonnal” némi késéssel, de valóra válhat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!