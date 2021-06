Új kegyeltjei vannak Orbán Viktornak?

Az átlagjövedelem alatt kereső, gyermeket nevelő szülők kapják vissza a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót 2022 elején – javasolta Orbán Viktor miniszterelnök a Világgazdaság üzleti napilap konferenciáján szerdán Budapesten.

A kormányfő kiemelte: a gyereket nevelő családokat megviselte a koronavírus-járvány miatti válság. Ezért, ha sikerül elérni Magyarországon az 5,5 százalékos GDP növekedést, a miniszterelnök azt javasolja a kormánynak, hogy a gyermeket nevelő szülőknek 2022 év elején adják vissza azt az személyi jövedelemadót, amit 2021-ben befizettek a költségvetésbe.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyarország újraindításáról szervezett konferencián 2021. június 9-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyarország újraindításáról szervezett konferencián 2021. június 9-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ha valaki azt gondolja, hogy megint a nagycsaládosok kedvére tesz a kormány, az nagyot téved. Úgy tűnik, az ő "megvásárlásukat" a családi adókedvezménnyel, a magasabb összegű csok-kal, vagy éppen a nagycsaládos autóvásárlási programmal kipipálták.

Ezúttal a három vagy több gyerekesek vélhetőleg hoppon maradnak, a nyertesek pedig az egy gyereket nevelő magas keresetű párok lesznek. A családi adókedvezmény miatt ugyanis a nagycsaládosok jelenleg relatív kis összeget fizetnek be személyi jövedelemadóként a költségvetésbe, így elvileg kevés is fog nekik visszajárni.

Minél alacsonyabb valakinek a jövedelme, annál kisebb összeget fizet szja-ként. Ahogy az a bérkalkulátorunk segítségével is ellenőrizhető, három gyermek esetén az átlagbérig (amely a KSH legutóbb publikált adatai szerint 423706 forint) egy kereső esetén – a családi adókedvezmény miatt - nem kell adót fizetni, sőt járulékot sem. Amennyiben két kereső van a családban, akkor már a háromgyermekesek is jobban járnak az új javaslattal, hiszen nagyjából 660 ezer forint összjövedelem felett már fizetnek szja-t és TB-járulékot is.

Hasonlóképpen levezethető, hogy egy kereső és két gyerek esetén is csak magasabb jövedelem esetén jár majd a most beharangozott pénzügyi segítség. Ha egy kétgyerekes családban mindkét szülőnek van keresete, akkor kapnak majd pénzt a miniszterelnök által beharangozottak alapján. Kétkeresős családoknál mind az egy, mind a két gyermeket nevelők jól járnak majd. Orbán Viktor bejelentése alapján egyértelműen az egy gyermeket nevelők járnak jól, hiszen ők már egy keresetnél a diplomás minimálbér esetén is visszatérítésre lesznek jogosultak. A kétkeresős egy gyermeket nevelő családok járhatnak messze a legjobban, nekik ugyanis 1,4 millió forint körüli összeg üti majd a markukat.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy nagyon sokan, akik rossz helyzetbe kerültek, azért kellett, hogy nehézségekkel nézzenek szembe, mert elvesztették a munkájukat. Amennyiben ilyen okok miatt a család jövedelme csökkent, akkor a 2020-as évre kevesebb, vagy akár nulla összegű adót fizettek be, tehát pont azok, akinek Orbán Viktor segítséget ígért, nem igazán fognak támogatást kapni.

Ha összevetjük a miniszterelnök által beharangozott célokat és a bejelentés tartalmát, akkor azt kell megállapítani, hogy bár üdvözlendő a szándék, a megvalósítás során érdemes lenne még finomítani a szabályozáson. Amennyiben itt nem csak arról van szó, hogy a kormány szeretne szavazatokat vásárolni, hanem a válság által sújtott családoknak valóban anyagi segítséget szeretne nyújtani, akkor a befizetett adó helyett az adókedvezmény előtti adófizetést lenne érdemes figyelembe venni. Az pedig már a non plus ultra kategória lenne, ha nem a válság és munkanélküliség sújtotta 2020-as évi számok alapján járna a visszatérítés, hanem például a családosok 2018-2020 között választhatnának egy évet, amelynek befizetését szeretnék visszakapni.