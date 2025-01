Ettől tartanak a magyarok, nem a háborútól

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A kutatás a napjainkban egyre inkább terjedő mesterséges intelligencia (MI) hatásaitól való félelmekre is rávilágított. Az MI alkalmazásával kapcsolatban gyakran felmerül, hogy elveheti a munkahelyeket, bizonyos szektorokban megszűnhet a humán erőforrás iránti igény, emellett társadalmi egyenlőtlenségeket is okozhat, ha nem fér hozzá mindenki az új technológiákhoz. A vizsgálat azonban rávilágított arra, hogy a lakosság szinte egyáltalán nem tart a mesterséges intelligencia térnyerésétől, csupán 4 százalékuknak vannak aggodalmai ezzel kapcsolatban.

A válaszadók 7 százaléka szorong a munkanélküliség növekedésétől és szintén 7 százalékuk tart a klímaváltozás negatív hatásaitól, úgy, mint a szélsőséges időjárástól, aszályoktól, árvizektől. A világjárvány okozta félelmek is enyhültek az elmúlt években, a lakosság csupán 4 százaléka aggódik egy újabb, globális szinten jelentkező vírus megjelenésétől.

Az energiaárak növekedése miatt sem aggódnak az emberek, mintegy 9 százalékuk gondolja azt, hogy emelkednének az árak 2025-ben. A KSH adatai sem számolnak be az árak elszabadulásáról: 2024 decemberében az előző évhez képest a vezetékes gázért 0,4 százalékkal kevesebbet, az elektromos energiáért 0,3 százalékkal többet kellett fizetni.

A Generali kutatásban résztvevők félelmei között második helyen a saját vagy családtagok egészségi állapotának romlása áll, mintegy 17 százalékuk tart ettől a legjobban. Bár a fegyveres konfliktusok száma nőtt az elmúlt időszakban a világ több pontján is, a megkérdezettek csupán tizede fél egy nagyobb, nemzetközi szinten elterjedő háborús konfliktus kitörésétől.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is az infláció emelkedéséről számolnak be. Átlagosan 4,6 százalékkal haladták meg a fogyasztói árak 2024 decemberében az egy évvel korábbiakat. 2023 decemberéhez viszonyítva 5,4 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára. A szolgáltatások 6,8 százalékkal kerültek többe, ezen belül a lakbér 12,6 százalékkal, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,4 százalékkal emelkedett. A járműüzemanyagok ára egy év alatt 8,3 százalékkal drágult.

A lakosság több mint harmada – életkortól, végzettségtől és nemtől függetlenül – az infláció további növekedésétől és az árak elszabadulásától tart a legjobban. Az árak folyamatos emelkedése az általános életszínvonal romlásához vezethet, az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások drágulása a mindennapi megélhetésüket befolyásolhatja. Pénzügyi helyzetük alakulására is vegyes várakozásokkal tekintenek: közel 40 százalékuk arra számít, hogy az új évben rosszabb anyagi körülmények közé kerülnek, míg 20 százalékuk szerint kicsit jobb, 10 százalékuk sokkal jobb anyagi helyzetre számít.

Az élelmiszerárak alakulása kiemelten fontos a családok számára, ezért a kormányzat a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek érdekében.

A kor előrehaladtával a kívánságokkal kapcsolatos attitűd is változik: míg a 16-29 évesek között csupán a megkérdezettek ötödénél kap szerepet az egészség megőrzése, addig az 50-59 évesek 44 százaléka, a 60-75 éves korosztálynál pedig már 60 százalékuk esetén kerül központba valamilyen egészséggel kapcsolatos vágy, kérés.

