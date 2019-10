15 milliárd forintból épült sajtgyár Debrecenben

Rózsás Mónika, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az automatizált gyártósoron nyolc ember napi 250 ezer liter tej feldolgozásával 25 tonna sajtot képes naponta előállítani. Az évi 8000 tonna kapacitású sajtgyár a teljes, mintegy 60 ezer tonnányi magyar sajtimport hetedét képes kiváltani. A porítóüzemben évente 6500 tonna porterméket készítenek majd édes savóból. Az üzemben elsősorban a Debrecen környéki tejtermelőktől érkező friss tejet dolgozzák majd fel.

Az ügyvezető igazgató hozzátette: az Alföldi Tej tervei szerint a későbbiek során gouda sajtot is gyártanak majd Debrecenben, amelyet többek között a Távol-Keletre exportálnak. A cég japán kereskedelmi partnerekkel is előrehaladott tárgyalásokat folytat a termék értékesítéséről.



A sajtgyártás során keletkező édes savót a porítóüzemben dolgozzák fel. Az újonnan épült üzemben 1,2 millió liternyi tárolókapacitás van, így óránként 18 ezer liter folyadék feldolgozása révén, átlagosan napi 20-22 tonna portermék készül majd.

Egy dolgozó az Alföldi Tej Kft. sajt- és porítóüzemében Debrecenben. (MTI/Czeglédi Zsolt)

A savóban maradó savófehérje könnyen emészthető fehérjeforrás az emberi szervezet számára. A jégkrémgyártástól kezdve a bébitápszerig számtalan területen hasznosítható ez a sokoldalú alapanyag - ismertette Rózsás Mónika. Hozzátette: a porítóüzem segítségével a nyerstej minden egyes alkotóeleme a legemészthetőbb formában juthat el a fogyasztókhoz, a portermékek ráadásul a tejjel szemben 24 hónapos eltarthatósági idővel rendelkeznek.

Bejelentkezett Kína

Az Alföldi Tej a világ high-tech élelmiszeripara számára fog készíteni alapanyagot - Kínából máris jelentős az érdeklődés a termékek (tejpor, édes savópor és sótalanított édessavópor) iránt.



Az ügyvezető szólt arról is, hogy az Alföldi Tej új debreceni üzemének működése során nem keletkezik hulladék, mert a sajtgyártásból keletkező melléktermék teljes egészében feldolgozásra kerül.



Az üzemépítés során a vállalat növelte nyerstej- és pasztőrözött tejtárolási kapacitásait is. A debreceni üzemben akár napi 750 ezer liter tej átvétele is lehetséges.