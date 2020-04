1500 milliárd forintos programot jelentett be az MFB

Az MFB Csoport a teljes finanszírozási eszköztárát és termékportfólióját érintő csomagot dolgozott ki, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok számára célzott módon biztosítja a működés fenntartásához, munkavállalóik megtartásához, illetve beruházásaik megvalósításához szükséges forrást. Az újonnan kidolgozott, illetve jelentősen átalakított három hitel, kettő garancia és négy tőkeprogram révén az MFB Csoport összesen 1490 milliárd forint összegű finanszírozási megoldást nyújt a vállalkozásoknak - áll a csoport közleményében.



Bártfai-Mager Andrea, Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter az MFB Csoport gazdasági csomagja kapcsán elmondta:

„A gazdaság újraindítására készített finanszírozási csomag elfogadását megelőzően a Kormány széles körű egyeztetést végzett, számos javaslatot és véleményt vizsgált meg. A program-csomag, melynek gerincét az MFB Csoport összehangolt termékei képezik, nem csak arra biztosít lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy átvészeljék ezt az időszakot, hanem arra is, hogy sikeres résztvevői legyenek a gazdaság újraindulásának és további fejlődésének. Ennek érdekében a vállalkozásokat állami kezességvállalás, valamint kamat- és díjtámogatás segíti a csomag egyes termékein keresztül.”

Dr. Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója az MFB Csoport legerősebb gazdaságélénkítő csomagjaként jellemezte a programokat:

„Az MFB Csoport összehangolt munkájával közel 1500 milliárd forintot tudunk biztosítani a hazai vállalkozásoknak és vállalatoknak. A hitel, tőke és garancia eszközök együttes hatására épülő program mentőöv a bajba jutott cégeknek, ugyanakkor fontos eszköz a fejlesztések, beruházások, jelentős méretű projektek megvalósításának ösztönzésére is. Feladatából adódóan az MFB-nek ebben a helyzetben széles körben elérhető eszközökkel és magas kockázattűrő hajlandósággal kell szerepet vállalnia, ez tükröződik a csomag finanszírozási termékeiben is.”

Az MFB hitelprogramjainak és garanciatermékének célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalati, illetve a nagyvállalati szegmensben elegendő forrást biztosítsanak a vállalkozások rövid-, közép- és hosszútávú finanszírozási igényeinek kielégítésére. Az MFB ennek érdekében a hazai és európai uniós forrású hitelprogramokon keresztü forrást biztosít a vállalkozásoknak - összesen 439 milliárd forint keretösszegig. A programok mind az elérhető hitelösszeg, mind a hitelcélok tekintetében széles körben nyújtanak megoldást a cégeket érő kihívásokra.

A saját forrású hitelprogramok közül elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak jelent segítséget az MFB Krízis Hitel, amely Pénzügyi Vállalkozásokon keresztül igényelhető. A hitelprogram keretében a vállalkozások 2,5 százalékos éves ügyfélkamat mellett vehetik fel a hitelt minimum 1 millió, maximum 150 millió forint összegben, általános beruházási célokra, forgóeszköz finanszírozásra - ideértve a likviditás finanszírozást is. Az MFB Versenyképességi Hitelprogram elsősorban nagyvállalkozások, illetve a jelentős beruházást tervező közép-vállalkozások számára jelent hatékony eszközt. A hitelprogram felhasználható beruházás, forgóeszköz finanszírozására, hitelkiváltásra, és akvizíció, azaz részesedés vásárlás finanszírozására, illetve likviditásfinanszírozásra is. Mindkét programot 80 százalékos állami kezességvállalás egészíti ki, a kamathoz pedig további 0,1 százalék kezességvállalási díj kapcsolódik. Az MFB saját forrású programjai 2020. április 30-tól igényelhetők.

Az MFB az európai uniós forrású GINOP-hiteltermékek keretében még szabad források többségének átcsoportosításával egy módosított feltételekkel elérhető hitelprogramot bocsát rendelkezésre, Mikro- és Kisvállalkozások Technológiai Korszerűsítése Célú Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) elnevezéssel. A KKV Technológia Hitelprogram néven a vállalkozások körében már ismert program beruházások és likviditás finanszírozására is igényelhető az MFB Pontok hálózatában - továbbra is nulla százalékos ügyfélkamat mellett. Az Operatív Program módosítása jelenleg is zajlik, a termék megjelenésének időpontjáról az MFB nyújt majd tájékoztatást.

A hitelezés mellett minden eddiginél magasabb összegű, 500 milliárd forintos hitelgarancia program indul, Krízis Garanciaprogram néven az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezelésében. Az év végéig meghirdetett program keretében a vállalkozások folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a 90 százalékos mértékű állami garanciavállalást. Ezen túlmenően, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységének további bővítését pedig 130 milliárd forintos költségvetési garanciakeret emelés is segíti. Az MFB emellett - a Garantiqa Zrt. garanciaprogramjainak kiegészítésére - létrehozta az MFB Vis Maior Garanciaprogramot, amely 5 milliárd forinttól nyújt hitelhez kapcsolódó garanciát.

A csomag részeként az MFB Csoport négy új, magántőkét is megmozgató tőkeprogramot hirdet meg, összesen 371 milliárd forint keretösszeggel. A programok mentőövet jelenthetnek a bajba jutott, alacsony fedezettel rendelkező KKV-k számára (KKV Mentő Tőkeprogram), illetve gyors segítséget nyújthatnak a sikeres, de a válság miatt megtorpant startupoknak a hazai innovációs potenciál erősítése céljából (Startup Mentő Tőkeprogram). Emellett segítséget nyújtanak a bajba jutott stratégiai cégeknek, eszközt biztosítanak a vállalat és ingatlan felvásárlásokhoz belföldön és külföldön, illetve tőkefinanszírozást a gazdaság újraindításához (Krízis Tőkeprogram I-II.). A programok részben az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Zrt., részben magánpiaci tőke-alapkezelők kezelésében állnak majd. A Hiventures kezelésében álló tőkeprogramok 2020. április 30-tól igényelhetők.

Az egyes hitelprogramokról bővebb információ az MFB weboldalán, míg a vállalkozásoknak szóló garancia és tőkeprogramokról a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Hiventures Zrt. oldalain olvasható. Az EU-s forrásból finanszírozott KKV Technológia Hitelprogram módosított feltételekkel történő hiteligényléseinek kezdő időpontjáról a Széchenyi 2020 honlapon, illetve az mfb.hu oldalon olvasható tájékoztatás hamarosan.