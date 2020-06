6,5 milliárd forintot költ a kormány augusztus 20. megünneplésére

Az ünnepi rendezvények tető alá hozásának fealdatát az állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt. vitte el, részeként annak a 30 milliárd forintos rendezvényszervezési keretmegállapodásnak, melyet a Rogán Antal tárcája alatt működő kommunikációs hivataltól nyert el a műsorszóró tavaly nyáron. Alvállalkozónak a kormánykedvenc kommunikációs szakember, Balásy Gyula cégeit, a New Land Media Kft.-t és a Lounge Design Kft.-t hívták meg, illetve a Fidesz kedvenc őrző-védőjeként ismert Valtont.

A rendezvények grandiózusságát a Magyar Hírlap értesülése szerint az indokolja, hogy - ha a járványügyi helyzet igazolja a várakozásokat — az akár a koronavírus utáni újrakezdést is szimbolizálhatja Magyarország számára.

A dokumentumból nem derül ki, hogy pontosan hol és milyen rendezvényeket szerveznek. Arra azonban emlékeztet a 24, hogy a kormány idén háromnapos Szent István-fesztivált tervez az államalapítás évfordulójának megünneplésére. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója korábbi közlése szerint pedig most - egyelőre tehát nem tudni, mennyiből - Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát szervezik meg, amely a dunai rakpartok több mint négy kilométeres szakaszán lesz látható.

