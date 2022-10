A válság ellenére egyszerre két új divatüzlet nyílt egy plázában

Egymás melletti két egység nyitott kedden a budai Allee bevásárlóközpont földszintjén. A cipőket kínáló Skechers és a kiegészítőket felvonultató Parfois. Mindkét láncnak vannak már üzletei különféle fővárosi plázákban.

A vendéglátóhelyek és a ruhás üzletek vannak leginkább veszélyben. Fotó: mfor/Mester Nándor A vendéglátóhelyek és a ruhás üzletek vannak leginkább veszélyben. Fotó: mfor/Mester Nándor

A két most átadott üzlet kialakításához a bérlő Boston Group az Erste bank finanszírozását is igénybe vette. A pénzintézet régóta áll üzleti kapcsolatban a több üzletmárkával piacon lévő, magyar tulajdonú csoporttal.

A magyarországi divat-kiskereskedelmi piacon manapság nem nagyon van alkalom új egységek megnyitásáról beszámolni. Az ágazat jelenleg súlyos helyzetben van a csökkenő kereslet és a megemelkedett üzemeltetési költségek, valamint a gyengülő forint miatt. A bérek és a készletezés drágulása, a munkaerőhiány és az ellátási láncok akadozása szintén sújtja a szektort.

Kapcsolódó cikk Kivégzi a boltokat a rezsi, az árfolyam és az infláció Több száz magyar tulajdonú üzletre kerülhet lakat itthon, már kora tavasszal, ha nem sikerül egyezségre jutni a bérbeadókkal.

Az Alleeban nem régiben fejeződött be a nagyobb felújítás, ami egyrészt energetikai beruházásokkal is járt, másrészt új bérlők megjelenésével. Más plázákban is megfigyelhető, hogy az üzemeltetők igyekeznek folyamatosan igazítani a bérlői mixen, ami azt jelenti, hogy a hosszabb távon kevésbé jól, netán rosszul teljesítő bérlőktől elköszönnek és ígéretesnek tűnő, jó referenciájúakat pedig befogadnak.