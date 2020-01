A vízilabda Eb-győzelmet a nézők is értékelték

Úgy tűnik, a hétköznap estéken beállt egy satus quo, az este első felében az RTL Klubot nézik többen, hiszen a 18-49 évesek körében a Híradó, Fókusz, Drága örökösök műsorfolyam rendre magasabb közönségarányt ért el, mint a TV2-n látható műsorok. Ezt követően viszont sokan kapcsoltak át, és nézik ott az Exatlont. A számok azt mutatják, hogy az RTL Klub érdemben nem sokat nyert azzal, hogy a műsorait 10-15 perccel tologatta.

Ha már műsorváltozás, akkor érdemes megjegyezni, hogy ezúttal a TV2 csoport határozott erről. Igaz nem a zászlóshajónak számító csatornájukon, hanem az egyik fontos kábeladón, a Super TV2-n tologatják a műsorokat. Ennek keretében a Jóban Rosszban 40 perccel későbbre kerül, így az eddig megszokott 20:20 helyett 21:00-kor kezdődik az immár 15 éve futó sorozat. A változás több más műsort is érint, hiszen az eddigi 19:10-es kezdés helyett 18:50-kor és 19:55-kor is látható lesznek a produkció ismétlései. 40 perccel csúszik hátrébb a Tények Este adása is, eddig ugyanis 21:30-kor kezdődött, hétfőtől viszont 22:10-től lesz látható.

A TV2 Csoporthoz köthető hír az is, hogy új sorozatokat indítanak, a Remények földje után újabb török szériát mutatnak be, az Izaura TV-re érkezik hamarosan Az idő sodrásában című sorozat. Az igaz történeten alapuló alkotás 2010 és 2013 között három évadot ért meg Törökoszágban. A csatornán hétköznap esténként egy új olasz sorozat is műsorra kerül, a Rózsák harca Toszkánába kalauzolja a nézőket, ahol Luca Monforte megölésének rejtélyes körülményeit meséli el a széria.

A múlt héten két, a magyarok szempontjából is fontos sportesemény zajlott. A férfi kézilabda Európa-bajnokság és a vízilabda Eb is sok izgalmakat tartogatott, és a nézők szép számmal követték ezek eseményeit a tévén keresztül. A kézilabdában a svédek elleni mérkőzést nézték a legtöbben, a készülékek előtt ülők 8 százaléka követte a találkozót, amely révén a 20 legnézettebb műsor közé került. Ennél is több nézőt vonzott a férfi pólósok döntője, a győzelemmel végződő esemény ráadásul nem csak a kereskedelmi célcsoportban, hanem a teljes lakosság körében is sokan követték, mindkét célcsoportban a top 15-be került a finálé. A két sportműsor mellett a 18-49-es korcsoportban csak TV2-es és RTL Klubos műsorok kerültek.

A 4. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) öt estét nyert az RTL Klub, míg a TV2 két alkalommal volt erősebb. Némileg meglepő módon ezúttal sem a vasárnapot, hanem két hétköznapot húzott be a TV2. A két csatorna között a különbség csak kis mértékben változott, miközben mindkét nagy kereskedelmi csatorna javítani tudott, az RTL Klub közönségaránya 14,6 százalékra nőtt, míg a TV2 12,1 százalékra ugrott.

A középmezőny élén továbbra is magabiztosan áll a Film+ (4% SHR), igaz, némileg visszaesett a csatorna. Amit ők elszórtak, nagyjából annyit erősödött a Cool (3% SHR), majd komolyabb lemaradással következik a Viasat3 (1,7%). Javított a Duna TV (1,4% SHR), így már látótávolságra van a mezőny végétől.