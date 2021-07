Az Amazon lekapcsolta az izraeli kémszoftveres cég online fiókjait

Lekapcsolta az NSO Group nevű izraeli kibercéghez köthető infrastruktúrát és fiókokat az Amazon felhőszolgáltató platformja, az Amazon Web Services (AWS) - erről számolt be hétfőn a Vice amerikai médiacsoport.

A beszámoló szerint a lépés azután született, hogy 17 médiaszervezet egy riportban arra a következtetésre jutott: az NSO egyik szoftverét arra használták fel, hogy feltörjék újságírók, kormánytisztviselők és jogvédők okostelefonjait világszerte.

Mint ismert, a nemzetközi oknyomozó újságírócsapat kutatása szerint az Orbán-kormány is vásárolt pegasusos szolgáltatást az izraeli cégtől, és az adatok alapján több száz magyar állampolgárt vettek célba a kémprogrammal, köztük ellenzéki politikusokat, közszereplőket, a NER-nek nem tetsző üzletembereket, civil jogvédőket és hazai újságírókat is, köztük a nyomozásba bekapcsolódó Direkt36 két újságíróját is.

Az izraeli cég vasárnap visszautasította a riportban megjelent állításokat, egyúttal közölte: a terméket csakis arra szánták, hogy segítsék a hírszerzés és a bűnüldöző szervek munkáját a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelemben. Az NSO ugyanakkor a közleményében az oknyomozás egyetlen állítását sem cáfolta, viszont perrel fenyegetőzött.

A Vice idézte az AWS egy szóvivőjét, aki szerint "gyorsan cselekedtek" azt követően, hogy értesültek a riportban szereplő tevékenységről. Maga az Amazon nem reagált a Reuters hírügynökségnek.

(via MTI)