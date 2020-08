Csak bukik a horvát luxusvilláján Mészáros Lőrinc

Bár ez ebben az esetben nem igazán meglepő, ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag egy alvó cég birtokolja a luxusvillát. Mondjuk is a részleteket.

A gyakorlatilag nulla bevétel miatt a teljes költséggel egyenlő lett a Mirno More vesztesége is, 229 ezer kúna, vagyis 10,6 millió forint. Az előző évek hasonló előjelű eredményei miatt a cégnek óriási mínuszban van a saját tőkéje, több mint 8,5 millió kúna (394 millió forint). Emellett a tartozásállomány sem jelentéktelen összeg: 2018-hoz képest 200 ezer kúnával 12,8 millióra nőtt (ez több mint 593 millió forint).

Nem volt ez másként 2019-ben sem. Az elérhető céges dokumentumok és beszámolók alapján tavaly mindössze 6 kuna - jelenlegi árfolyamon - 278 forint árbevételt tüntetett fel. Mondjuk az is nagy kérdés, hogy ezt vajon minek köszönhette a cég, de erre a kiegészítő mellékletben nem találtunk utalást.

Hogy miért vitte be a cégbe az ingatlant anno Mészáros Lőrinc, arról legfeljebb csak találgatni lehet, főleg, mivel lényegében alvócégről van szó. Érdemi tevékenységet nem végez, bevétele nincs, a villa karbantartásával kapcsolatos költségeket azonban el kell számolni, mindennek az eredménye pedig az, hogy évről évre csak a veszteséget halmozza a Mirno More.

A luxusvillát bár lehet, hogy magánszemélyként vásárolta meg, a Direkt36 szerint a Mirno More horvát cég nevére íratta az ingatlant (a cég tulajdonosa a Mészáros-házaspár által birtokolt Talentis Group Zrt.), melyről számos képet lehet találni az interneten, ha beütjük a sziget nevét és a Villa Maria kifejezést.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!