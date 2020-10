Egy kézbe kerül a legnagyobb magyar magánvasút

Az eddigi kisebbségi tulajdonos Illés Holding Zrt. egyedüli közvetlen irányítást szerezhet az MMV Magyar Magánvasút Zrt. felett - az erről szóló adásvételi szerződést már augusztus 4-én megkötötték az eddigi többségi tulajdonos Petrolsped Kft.-vel, amit október 26-án jelentettek be a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az - különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként - jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon.

Ez most nem valószínű, hiszen az Illés Holding eddig is 35 százalékos tulajdonos volt a vasúti áruszállító társaságban. Az MMV-nek amúgy volt már jobb éve is, hiszen 2019-ben 154 millió forint veszteséggel zártak, az árbevétele pedig csaknem 20 százalékkal, 8,3 milliárd forintra esett. A 65 százalékos tulajdonosi hányadától megváló Petrolsped viszont remek éven van túl: a logisztikai cég 10,2 milliárd forintos forgalom után 588 millió forintos profitot ért el, amiből a Kelényi Zsolt, Nagy Béla és Kozár László alkotta tulajdonosi csapat 300 millió forint osztalékot vett ki.

Cégünk 2005 óta saját magánvasút társasággal is rendelkezik, mely Magyarországon az elsők között jött létre és a mai napig is az egyik legnagyobb forgalommal bír

- büszkélkedik még a honlapján az MMV-vel a Petrolsped.

Pedig most már inkább az Illés Holding tulajdonosa, Illés Tamás lehetne büszke. Nem lehet oka panaszra, hiszen a holding 1,4 milliárd forintos forgalom után 987 millió forint nyereséget tud felmutatni és az osztalékot ki sem vette a cégéből. Igazán szerteágazó a tevékenység: például az Illés Holding az egyik tulajdonosa a 224 millió forintos forgalmú Budai Radiológiai Centrumnak, ahol egy hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat 17 ezer forintba kerül.

Szintén az Illés Holding az egyik tulajdonosa a 6X6 Taxi Kft.-nek, amely az elmúlt években sikeresen szerepelt a közmédia taxitenderein. A cégcsoport legerősebb tagja azonban a WEST-BRIDGE Kft., amely 4,2 milliárd forintos forgalom mellett ezúttal 128 millió forint profitot termelt Illés Tamásnak. Köszönhető ez annak is, hogy a MOL is az ügyfelei közé tartozik és 400 kamiont üzemeltet. Az Illés Holding étvágyát jelzi, hogy ajánlatot tett korábban a Waberer's megvételére is, de végül az Indotek csoport lett a befutó.

Új tagja pedig az Illés Holdingnak a HUBI Magyar Busz Zrt., amelyről egyelőre keveset tudni. Szeptember óta létezik, főtevékenységként pedig egyéb gépjármű-kereskedelem szerepel a céges papírokban. A legérdekesebb viszont, hogy szintén Illés Tamás a többségi tulajdonosa a Matko Airport Kft.-nek. A matkópusztai luxus reptér közel van Kecskeméthez, de itt nem csak repülni lehet, hanem például kültéri medence és szálláshely is van.

Az MMV Magyar Magánvasút Zrt. viszont 100 százalékban az övé lett. A hazai vasúti áruszállító piacon alapvetően két óriással kell majd versenyeznie. Az osztrák hátterű Rail Cargo Hungaria Zrt. masszívan veszteséges: az árbevétele ugyan csinos 72 milliárd forint, de a 3,7 milliárd forintos veszteség még a 2017-es 2,9 milliárd forintos mínuszt is megfejelte.

A szintén osztrák hátterrel is rendelkező GYSEV Cargo (a magyar állam a többségi tulajdonos) viszont szép számokkal rendelkezik: árbevétele 15,5 milliárd forintra nőtt 2019-ben és az adózott eredménye is 536 millió forintra emelkedett az előző évi 213 millióról. Rivális még a Train Hungary Kft., amely már 7,5 milliárd forintos forgalommal rendelkezik, de a román hátterű cég is 300 millió forintos veszteséget hozott össze 2019-ben. Szintén erősen zárkózik a CER Hungary Zrt.: tavaly már 7,8 milliárd forint árbevétel mellett 239 millió forint nyereséget könyvelhetett el Horváth László tulajdonos, aki amúgy tiszteletbeli kazah konzul is.