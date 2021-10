Egyesíti erőit az Erste Bank a Deutsche Leasinggel

Együttműködési megállapodást kötött a magyarországi lízingpiac két meghatározó szereplője, az Erste Bank és a Deutsche Leasing Hungaria. A partnerségnek köszönhetően a bank és a lízingcég még hatékonyabban tudja kiszolgálni vállalati ügyfeleit az ipar, az áruszállítás és az agrárium területén. Tovább bővül az elérhető termékek köre: a hazai vállalkozások új lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz férnek hozzá, a két társaság a lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó összes konstrukciót kínálja ügyfeleinek, a szinergiák révén pedig a termékek bevezetése is gyorsabb lesz. Az ügyfélkiszolgálás az Ersténél marad, a cégek, elsősorban kis- és középvállalati ügyfelek továbbra is a szokott módon, az ismert banki tanácsadóikkal tartják a kapcsolatot, intézhetik ügyeiket, míg a lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó back office tevékenység ezentúl a Deutsche Leasing Hungariához kerül.

Az ipar, az áruszállítás és az agrárium területén tevékenykedő ügyfeleket szolgálják ki. Fotó: depositphotos Az ipar, az áruszállítás és az agrárium területén tevékenykedő ügyfeleket szolgálják ki. Fotó: depositphotos

„Az Erste Bank továbbra is képviselteti magát a piacon azokban az ügyfélkörökben és lízingkonstrukciókban, ahol eddig is meghatározó szereplő volt, emellett a Deutsche Leasing Hungaria partnereként, a lízingcéggel együttműködve szolgálja ki azokat az ügyfeleket, akiknek az adott eszközfinanszírozási igényét a megállapodás eredményeként még rugalmasabban tudja teljesíteni. Az Erste Csoport és a Deutsche Leasing Csoport nemzetközi szinten is együttműködésre törekszik, melynek első állomása lehet a magyarországi kooperáció” – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

„Az együttműködésnek köszönhetően mindkét cég támaszkodhat a másik erősségeire. Az Erste Bank szélesebb termékkört, gyorsabb kiszolgálást, bővebb finanszírozható eszközkört nyer a partnerséggel, míg a Deutsche Leasing Hungaria egy stabil és versenyképes kereskedelmi banki partnert, országos fiók- és értékesítési hálózatot vonhat be a működésébe, ezzel szélesebb ügyfélkört szolgálhat ki” – hívta fel a figyelmet Georg Hansjürgens, a Deutsche Leasing Hungaria igazgatóságának elnöke.

A gazdaság idei élénkülése a lízingpiac teljesítményén is meglátszik. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint a 2020-as visszaesést követően az első félév végén a kihelyezett összeg meghaladta 349 milliárd forintot, amely 36 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, míg az új lízingszerződések száma 16 százalékkal 41 755 darabra emelkedett. A lízingpiac további bővüléséhez hozzájárul a szeptemberben elindult Széchenyi Lízing GO program is. Az állami támogatásnak köszönhetően a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások rendkívül kedvező feltételek mellett juthatnak forráshoz eszközbeszerzéseikhez. Kapcsolódó cikk Bővült, de át is rendeződött a magyarországi lízingpiac a koronavírus miatt 2021. első fele leginkább a termelőeszközök finanszírozásában jelentett nagy növekedést.

„Az Erste Bank és a Deutsche Leasing Hungaria elsősorban termelőeszköz-, másodsorban fuvarozási eszközök finanszírozását végezve évente 60-70 milliárd forintot helyez ki, a kezelt eszközvagyon meghaladja a 160 milliárd forintot. A bank és a lízingcég lízing termékeket igénybe vevő ügyfeleinek száma együtt közel háromezer, az aktív ügyfelek jelentős arányban térnek vissza újabb beruházás esetén” – ismertette Nyikos Katalin, a Deutsche Leasing Hungaria ügyvezetője.

„A legtöbb kkv-méretű ügyfélnek a lízing termékekre van igénye a különféle finanszírozási konstrukciók közül. Ezért az ügyfélélményre is jelentős hatással van, hogy milyen minőségben, milyen átfutási idővel, és mekkora rugalmasság mellett tudja egy finanszírozó kiszolgálni ezt a keresletet. Meggyőződésünk, hogy az új együttműködésünk hozzásegít minket ahhoz, hogy a következő években is piacvezetők maradjunk ügyfélélmény tekintetében a kkv-szegmensben” – tette hozzá Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője.