Eltűnt a süllyesztőben az ingatlanbotrányba keveredett pénzintézet

Négy nappal 1989 karácsonya előtt alakult az Eurowien Belföldi Pénzügyi Ügynöki Rt., mely fő tevékenységeként a bankközi piacon nyújtott pénzügyi ügynöki szolgáltatást jelölte meg. A cég elnevezése az egyik, 10 százalékos pakettet birtokolt tulajdonos, az osztrák származású Wolfgang Lang hovatartozásával magyarázható, még ha a lakhelyeként egy ciprusi cím is szerepelt. Ugyanaz, amelyen az Eurowien másik, 90 százalékot jegyzett tulajdonosa, a CFS Consulting & Financial Services Ltd. volt bejegyezve. A két alapító közötti hivatalos kapcsolatra azóta sem derült fény. Magyarul arra, hogy ki(k) volt(ak) a CFS tulajdonosa(i). Az interneten elérhető hivatalos ciprusi céges dokumentumokban csupán annyi látszódik, hogy Lang a cég igazgatója.

Meglehet, az Eurowien a mai napig élte volna a megannyi magyarországi ügynök (a Magyar Nemzeti Bank jelenleg több mint 600 ilyet tart nyilván) életét, ha nem szalad bele 1996-ban egy rázós ingatlanügyletbe.Történetesen abba, amely keretében 1996. november 26-án az Eurowien és az általa alapított, akkor viszont már a CFS által tulajdonolt Dataprogramm Ingatlanforgalmazó, -fejlesztő és Tanácsadó Kft. közösen megvásárolta a budapest VI. kerületi Andrássy út 1. alatti társasház (a korábbi Stein Palota) tetőterének tulajdonjogát.

Az eladó személye már jóval ismertebb: ő Nagy Andor, aki 1995-től Orbán Viktor kabinetfőnöke volt, a Fidesz 1998-as kormányra kerülését követően miniszterelnökségi politikai államtitkári rangban. Majd egészen 2013-ig országgyűlési képviselőként tevékenykedett, azóta nagykövet. Előbb, 2013-2018-ban Izraelben, jelenleg pedig Bécsben, azaz most is ő Magyarország ausztriai nagykövete.

Az ominózus tetőtéri tulajdonjogot azonban Nagy még a VI. kerület önkormányzatának dolgozójaként szerezte meg 1993-ban, azt követően, hogy a Terézváros Polgármesteri Hivatal a Stein Palotát társasházzá alakította át. Egy 2000-es újságcikk szerint Nagynak és társainak négyzetméterenként rendkívül kedvezményes árat, mindössze 1024 (!) forintot kellett fizetniük, így a 196 négyzetméteres tetőtérhez összesen 200 ezer 704 forintért jutottak hozzá. Majd 1994. augusztus 15-én jogerős építési engedélyt kaptak arra, hogy az általuk szintén kedvezményes áron megvásárolt 4. emeleti lakásaikat a tetőtér felé bővítsék. Már emiatt perek indultak a lakók és Nagyék között, amelyek részletezésébe ezúttal nem mennénk bele. Már csak azért sem, mert a végén megegyezés született, miután Nagy vállalta, hogy a tetőszerkezet felújítását elvégezteti. Ám ebbe már nem ő fogott bele, miután a tetőteret 1996. november 26-án értékesítette az Eurowiennek.

Csakhogy egy 1997-es társasházi közgyűlésen kiderült, hogy az Eurowien és a Dataprogramm nem tudott a felújítási kötelezettségről. Egyúttal kijelentette: a tetőszerkezet és a zárófödém felújítását a társasház problémájának tartja, s nem is kíván semmilyen beruházásba kezdeni. A társasház lakói végső elkeseredettségükben 2010 augusztusában kártérítési keresetet nyújtottak be a bíróságra, 400 millió forintot követelve.

Hogy ennek mi lett az eredménye, az nem ismert. Mindenesetre 2010 novemberében az APEH Észak-budapesti Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztálya végrehajtást rendelt el a cég ellen. Ennek oka nem derült ki. Így csak azt az általános tudnivalót tudjuk felidézni, hogy az adóhatóság végrehajtást a hatályos törvény értelmében egyrészt az általa nyilvántartott adók és járulékok vonatkozásában hivatalból, másrészt jogszabályi rendelkezés alapján, külső megkeresésekre folytat. Az esetek többségében általában a végrehajtást az idézi elő, ha egy vállalat nem fizeti meg időben a közterhet.

Az Eurowien ellen elrendelt következő végrehajtásnak már súlyosabb, mint utóbb kiderült, végzetes következményei lettek. Ezt az eljárást ugyanis a Fővárosi Törvényszék indította, 2012 májusában, s azt 2013 januárjában szüntette meg. Ennek oka prózai: a cég tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete visszavonta (e hatóság olvadt be 2013 októberében a Magyar Nemzeti Bankba), egyúttal kezdeményezte az Eurowien végelszámolását. Ez zárult le a napokban.