Gépet, autót és laptopot akar venni egyre több hazai kkv

A legtöbben informatikai fejlesztést terveznek, de gép- és gépjárművásárlással is sokan számolnak. A két legaktívabb szektor az ipar és az építőipar.

Az előző negyedévhez képest 8 százalékponttal nőtt azoknak a kkv-knak az aránya, amelyek a következő egy évben beruházást terveznek. „Jelenleg a cégek több mint háromnegyede, 76 százalék gondolkodik valamilyen fejlesztésben. Optimizmusra ad okot, hogy 2019 harmadik negyedéve után újra ilyen magasan áll a beruházási hajlandóság” – magyarázta az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A vállalkozások láthatóan úgy érzik, hogy a negyedik hullám enyhébb lesz az előzőnél és egyértelműen bátrabban terveznek fejlesztéseket. Ez az eredmény összhangban áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második negyedéves adataival. A jelentés szerint 10,8 százalékkal emelkedett a beruházások összértéke az előző év azonos időszakához képest. Ebben a magas értékben szerepet játszik, hogy tavaly erőteljesen visszaestek a beruházások. Bizalomra ad viszont okot, hogy egyre többet ruháznak be a vállalatok, az idei első negyedévhez képest 3,6 százalék volt a szezonálisan kiigazított növekedés.

Az IT az úr

Mint az index 17 éves története során a legtöbbször, a cégek legnagyobb része - ezúttal 38 százaléka - IT fejlesztésbe tervez fektetni. Emellett gépek (30 százalék) és gépjárművek (28 százalék) beszerzésével is sokan számolnak. Ez utóbbi esetében igen látványos emelkedést látható, ugyanis az első negyedévben még a vállalkozások ötöde (21 százalék) gondolkodott a gépjárműpark megújításában, bővítésében. A legkevesebben, mindössze a megkérdezettek 3 százaléka szándékozik több tőkét fektetni új vállalkozásába, és ugyanezen a szinten van azon cégek aránya is, amelyek minőségbiztosítási fejlesztéseket akarnak megvalósítani (4 százalék).

Élen az ipar és az építőipar

Szektorok szerinti bontást tekintve az iparban és az építőiparban a vállalatok 81 százaléka tervez valamilyen fejlesztéssel, 48 százalékuk gépekbe tervez beruházni. Tőlük mindössze egy százalékkal van lemaradva a szolgáltató szektor, ahol ötből négy cég gondolkodik fejlesztésben, a legtöbben informatikaiban (42 százalék). A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a mezőgazdaság fért fel mögéjük 76 százalékos beruházási szándékkal, ahol szintén a gépekbe tervezett befektetések a legnépszerűbbek (60 százalék). A kereskedelmi szektorban azonban a cégek alig több mint kétharmada (68 százalék) számol csak a következő egy évben fejlesztéssel.