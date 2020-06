Hamarosan beindul a turizmus – már készülnek az állami cégek is

Felkészültek a megfelelő szabályok létrehozásával azok az állami közszolgáltatók, amelyek közreműködnek az utazás biztonságának szavatolásában, ugyanakkor a lakosság fegyelmezettsége továbbra is fontos - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Dávid Ilona, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a társaság a járványhelyzetben mindent megtett utasai és munkatársai egészségének védelme, a biztonságos utazás biztosítása érdekében. Előtérbe került a fokozott takarítás és fertőtlenítés az autóbuszokon és állomásokon is. Bár a veszély csökkenni látszik, számos óvintézkedést továbbra is fenntartanak. A márciusban bevezetett mobiljeggyel a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve elérhetővé tették a készpénzmentes jegyvásárlást, amelyet szintén megtartanak, és bővítik elérhető termékeik körét.

A vasúttársaság segítve a biztonságos utastávolság megtartását, nyáron a balatoni vonatokon csak minden második helyet értékesít. Emellett érintés- és készpénzmentes fizetést biztosítanak a MÁV alkalmazásban, minden pénztáruknál, az automatáknál és a vonatokon is - hangzott el a sajtótájékoztatón levetített kampány videójában.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a statisztikák alapján a tavaszi turizmus gyakorlatilag megszűnt az országban. Ezt az első adatok is igazolják: áprilisban a külföldi vendégek 99 százaléka maradt el az előző évihez képest, a belföldi turizmus 5 százalékra csökkent. A turizmus, illetve mindazok, akik személyszállításban és -forgalomban vettek részt, komoly veszteséget szenvedtek, amelyek minimalizálásához az elkövetkezendő hónapokban összefogás szükséges.

A határok lassan nyílnak meg, a fertőzés mértéke alapján a közép-európai térség biztonságosabbnak minősül, de mégis egy kockázatokkal teli időszak után a legbiztonságosabb talán Magyarországon nyaralni. Ezért a lakosságot most arra biztatják, hogy "nyaraljanak idehaza, vagy legalábbis idehaza is" - tette hozzá.

