Hamarosan újraindul a TV2 egyik legsikeresebb műsora

Januárban indult és óriási siker lett az Exatlon, amelyet a kezdeti tervekkel ellentétben rekord hosszúságúra, 4 hónapra nyújtott a TV2. Ráadásul az induló hosszhoz képest az egy-egy estére jutó adásidőt is jelentősen megnyújtották. Ennek ellenére a nézők nagyon szerették, és a TV2 a sportrealitynek köszönhetően a hétköznapokon is tudta tartani a lépést az RTL Klubbal. Pedig ott is egy komoly érdeklődésnek örvendő programok futottak, a Drága örökösök és a Barátok közt, utóbbit rendre felül is múlta nézettségben.

A Sorozatwiki írása szerint eldőlt, hogy a második szériával hamarosan visszatér a képernyőre a sportvetélkedő. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a Big Picture konferencián hivatalosan is bejelentette, hogy jön az Exatlon Hungary 2. évada. A műsor 2020 első felében tér vissza.

A nézők imádták feszültséget (Forrás: TV2) A nézők imádták feszültséget (Forrás: TV2)

Ha jön a műsor, akkor az is ki fog persze derülni, hogy a nézők a sportvetélkedőkre untak rá, vagy a „szegény ember Exatlonjaként” jellemzett Fuss család, fuss, nem hozta azt a nívót, amely lekötötte volna őket. A csatorna ugyanis az elmúlt években futószalagon szállította a hasonló tematikájú programokat, hiszen a Ninja Warrior és az Exatlon után jött a fent említett sportvetélkedő.

Utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a játék fináléjának bemutatását kicsit megkavarja a TV2. A csatorna keddi bejelentése szerint ugyanis öt hét után ki győzedelmeskedik, ki lesz a legfittebb család, és ki a Séfek Séfe. Dupla epizódokkal zárul mindkét küzdelem a képernyőn. November 7-én, csütörtökön 19:20-tól a Fuss család, fuss!, míg november 8-án, pénteken 19:20-tól a Séfek Séfe két-két záró része kerül képernyőre. Vagyis az utolsó két rész egyben megy majd le mindkét műsorból, így csütörtökön csak a Fuss család, míg pénteken kizárólag a Séfek séfe lesz műsoron.