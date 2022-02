Hány benzinkúton trükköznek a hatósági árral?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal november 15-től több mint kétezer töltőállomást ellenőrzött, a pénzügyőrök eddig mindössze 12 esetben állapították meg a hatósági ár megsértését - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

Az ellenőrzési tapasztalatok pozitívak, a benzinkutak ügyelnek a jogszabályok betartására, az eddig meghozott határozatokban összesen 3,2 millió forint bírságot szabott ki a NAV - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.

A kormány november 15-étől a nem prémium benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzítette. A benzin literenkénti átlagára az árstop nélkül hozzávetőlegesen 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne. A benzinárstop így egyszerre védi a családokat és a gazdaságot, valamint az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni - jelentette ki az államtitkár.

Ahogy arról időről idóre beszámolunk, a benzinárstop a kiskereskedelmi árakra vonatkozik, a beszerzési árak a piaci folyamatok (az olaj árának emelkedése, a dolllár/forint árfolyam változása) következtében továbbra is emelkednek - a legutóbbi drágulás következtében a gázolajat például most már olcsóbban kell adniuk a kereskedőknek, mint amennyiért maguk be tudják szerezni:

Nem csak azt nézik, mi van kiírva a kútoszlopra

Tállai András kitért arra is, hogy a NAV ellenőrzéseinek elsődleges célja az ellátás biztonsága és a hatósági ár biztosítása. A hivatal kockázatelemzői a jövedéki adatszolgáltatások, az online pénztárgép és az online számla adatai alapján folyamatosan elemzik a benzinkutakat üzemeltetetők tevékenységét. A NAV pedig azonnal fellép, amint a kockázatelemzők szabálysértés kockázatát észlelik - magyarázta az államtitkár.

A pénzügyőrök nemcsak a hatósági árak betartását ellenőrzik, hanem a nyitvatartási idő, az esetleges üzemszünet alakulását, valamint az értékesített üzemanyagok körét, azok összetételét is, és a kezelőszemélyzet nélküli kutakat is felkeresik - jegyezte meg az államtitkár.

Akit egyszer elkaptak, az onnantól betartja a szabályt

A szabályokat be nem tartók bírsággal számolhatnak. A NAV százezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Az ismételt jogsértésnél pedig akár fél évre is bezárathatja a benzinkutat, ilyenkor az üzemeltetést egy nyilvántartott szolgáltató veszi át. A kutak azonban betartják a szabályokat, ezt igazolja többek között az is, hogy ismételt jogsértés az elmúlt csaknem három hónapban nem történt - hangsúlyozta Tállai András az MTI-nek.