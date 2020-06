Hiába állt fel az USA a tárgyalóasztaltól, Franciaország akkor is bevezeti a digitális adót

Washington vizsgálatot is indított ebben a hónapban annak megállapítására, hogy a már tíz országban elfogadott digitális adó versenyhátrányba hozza-e az amerikai cégeket vagy sem. Amennyiben igen, az Egyesült Államok új vámokat léptet életbe ellenintézkedésként. Franciaország ellen már kezdeményezte is az ellenintézkedéseket, Párizs ezt követően egyezett bele az adó kivetésének a felfüggesztésébe az egységes nemzetközi megoldás kidolgozásáig.

Az európai országok szerint ugyanis a nagy digitális technológiai cégek - elsősorban is a Google, az Amazon és a Facebook - túl kevés adót fizetnek ott, ahol üzletüket ténylegesen bonyolítják, mivel minimális nemzetközi fizikai infrastruktúrával rendelkeznek és profitjukat így a világon szinte bárhová át tudják könyveléssel csoportosítani.

Az Egyesült Államok szerdán jelentette be távozását a digitális adó bevezetéséről folyó tárgyalásokról, mivel azokon - Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főtanácsadó indoklása szerint - nem történt előrelépés. A főtanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok a digitális adóztatás terén továbbra is egységes nemzetközi megoldás kidolgozását tartja szükségesnek.

Franciaország az idén megkezdi a digitális adó kivetését a nagy globális technológiai cégekre függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok részt vesz-e vagy sem az egységes nemzetközi megoldásról folyó tárgyalásokon - jelentette be csütörtökön a francia pénzügyminiszter.

