Hiába keverte meg a lapokat a TV2, az RTL mindent vitt

A TV2 hiába indított erősnek tűnő programokat, így a Mintaapák című sorozatot vagy Majka új vetélkedőjét, a Nyomd a gombot, tesót, ezeknek nem volt esélyük az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP-val szemben. A főzős műsor olyan csúnyán verte a TV2 vetélkedőjét, hogy a csatorna a múlt héten már nem is az eredeti 20:30 körüli kezdési időponttal sugározta, hanem későbbi idősávba tolta el. Más kérdés, hogy az így a helyére kerülő Újratervezés című reality sem tudta megváltani a világot, sőt, talán még a Nyomd a gombot, tesónál is kicsit gyengébb számokat hozott. Külön fájdalom lehet a csatornának, hogy a későbbi időpont ellenére Majka műsora sem tudott nagyobb közönségarányt elérni, a vetélkedő egy erős kábeltévés műsor számait hozta, miközben a gyártási költségek alapján nem egy "futottak még kategória".

Miután egy héttel korábban véget ért a Sztárban sztár leszek, most új program debütált a vasárnap esti időszakban. A látványos díszletek közötti fogócskázás több, más piacon a nézők kedvence lett, de itthon, az első adás számait nézve, úgy tűnik, nem fog áttörést hozni. A Catch – Úgyis utolérlek csak az egyébként gyengén teljesítő RTL-es sorozatnak, a Jófiúknak tudott méltó ellenfele lenni, a konkurencia mozifilmje, a Fekete párduc viszont már simán verte a vetélkedőt.

Az RTL-t nem tudták elkapni a Catch-csel (Fotó: TV2)

Ezek alapján nem meglepő, hogy az RTL Klub mind a hét estét megnyerte a 48. héten, és az átlagos közönségarányokat összevetve több mint a dupláját verte versenytársára a fő kereskedelmi (18-49 évesek) célcsoportban, főműsoridőben (19-23 óra között).

Stílszerűen fogalmazva a siker egyik receptjének az bizonyult, hogy a Konyhafőnök VIP lefőzhetetlen volt: a műsor minden hétköznap este magabiztosan nyerte saját sávját, a gasztro reality – az előző két héthez hasonlóan – most is több mint a dupláját verte a versenytárs vele azonos idősávban futó két új műsorára (18,4% SHR vs. 7,1% SHR).

Emellett tovább száguldott a csatorna zászlóshajójának számító tehetségkutató, az X-Faktor is, amely szombat este hozta a szokásosnak mondható erős számokat. A harmadik élő adás 31,3 százalékos közönségarányt ért el a fő kereskedelmi célcsoportban, és ha csomót keresünk a kákán, akkor azt róhatjuk fel a műsornak, hogy a teljes lakosságban becsúsztak a lélektani milliós szint alá, ezúttal ugyanis 994 ezren voltak kíváncsiak a showműsorra.

Tovább robogott az X-Faktor (Fotó: RTL Klub)

A TV2 esetében pozitívumként azt lehet kiemelni, hogy mind a két fontos célcsoportban jól teljesítenek az esti hírműsorok, hiszen mind a Tények, mind a Tények plusz top tízes műsornak számít. Illetve, ettől valószínűleg nem függetlenül, az esti műsorsávban a Mintaapáknak is sikerült mostanra egy stabilnak tűnő nézőtábort összehozni. Ha a két nagy kereskedelmi tévé napi sorozatait vetjük össze, akkor egyébként azt láthatjuk, hogy nagyjából minden tízedik tévé előtt ülő ember követi ezeket. Mivel a korábbi időszakban többen néznek tévét, így értelemszerűen a Mintaaapáknak több nézője van, mint a Barátok köztnek.

Érdemes a közmédia legsikeresebb műsoraira is kitérni, hiszen ezúttal kifejezetten sok erős számot produkáló műsoruk volt. A legjobb számokat – mondhatjuk szokásos módon – a Forma-1-es futam érte el, amely a 18-49 éves korcsoportban és a teljes lakosság esetében is a legnézettebb 15 műsor közé került. A szerdai BL-meccs és a nő kézilabda válogatott vb-meccse is a teljes lakosság körében ért el magasabb közönségarányt. Ha pedig elkalandoztunk a sportműsorokhoz, akkor érdemes kiemelni azt is, hogy csütörtökön a Ferencváros EL-meccse is jó nézettséggel futott, itt viszont egyértelműen a fiatalabb korosztály volt az, amelyik nagyobb arányban követte a találkozót.

Ahogy azt fent jeleztük, a 48. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub vitte a prímet. A heti átlagos közönségarányuk 17,8 százalékot tett ki, ezzel pedig fölényesen nyerték az esti időszakot. A TV2 közönségaránya ugyanis jócskán visszaesett, és ezúttal átlagosan csak a képernyők előtt ülő nézők 7,9 százaléka nézte őket.

A kábelcsatornák közül szokás szerint a Film+ érte el a legjobb számokat, a nézők 4,7 százaléka követte őket, és ez ugyan a múlt hetinél gyengébb, csoportszinten nem lehet ok panaszra, hiszen a Coolnak sikerült visszakapaszkodni a 3 százalékos szintre. Ennek révén sikerült ellépnie a Viasat3-tól (1,9% SHR). A sort pedig szokás szerint a Duna TV zárta, amely most is az 1 százalékos szint (0,9% SHR) alatt maradt.