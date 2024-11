A hulladék akkumulátor is üzlet: belép a Mészáros-csoport

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc büszke lehet, már az öccse is a nyomdokaiba lépett Mészáros János szintén milliárdos, de azért még bőven elmarad a bátyja vagyona mögött. Elérkezett a pillanat, amikor a jól menő cégét átvette egy magántőkealap.

A Gallavit Kft. Tatabányán, a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. pedig Oroszlányban akar akkugyárakból származó veszélyes hulladékot kezelni. Mindkét vállalat annak az Envirotis Holding Zrt.-nek a tagja, amely felett 2020-ban a Mészáros-csoporthoz tartozó Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap szerzett egyedüli irányítást.

Tatabányán és Oroszlányban akkuhulladékok kezelésével bővítené tevékenységét két, veszélyes hulladékkal foglalkozó cég. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal honlapján szeptember 30-án megjelent hirdetmények szerint a Gallavit Kft. és a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. kért erre engedélyt — tárja fel az Átlátszó. Ezek a cégek a Tatai Környezetvédelmi Zrt. (TKV Zrt.) alvállalkozóiként kapcsolódtak be a kolontári vörösiszap-katasztrófa kármentesítési munkálataiba.

Az érintett cégek korábban a vörösiszap-kezelésben is részt vettek.

